Supercoppa di basket, verso Torino-Treviglio, Ciani: "Sarà una partita di grande intensità"

È la vigilia dei quarti di finale della Supercoppa LNP 2023 Old Wild West di basket. Domani sera, martedì 19 settembre alle ore 20.30, la Reale Mutua Torino ospiterà al Pala Gianni Asti la Blu Basket Treviglio di coach Alex Finelli, per giocarsi l'accesso alle Final Four che si terranno a Montecatini Terme il 23 e 24 settembre.

LE PAROLE DI COACH CIANI

"Affrontiamo Treviglio per la seconda volta in questo precampionato, ovviamente la situazione è diversa perché sono trascorsi quasi 20 giorni di preparazione, quindi la condizione delle due squadre è cambiata," dichiara coach Franco Ciani. "Noi ci avviciniamo all'appuntamento dei quarti di finale con la voglia di accedere alle Final Four. Sarà una partita di grande intensità, con alcuni punti interrogativi anche dal punto di vista delle disponibilità nei roster, sia da parte nostra che da parte di Treviglio, quindi bisogna prepararsi anche a seconda delle variabili che si presentano. Quello che è certo è che ci stiamo avvicinando al campionato, ci avviciniamo sempre di più a quello che sarà il tasso agonistico della stagione regolare".

GLI AVVERSARI

Una delle principali contendenti al salto di categoria, Treviglio si presenta con un roster ricco di talento ed esperienza. A partire dall'ex di giornata, Tommaso Guariglia: il centro nativo di Salerno è stato uno dei protagonisti dell'ultima emozionante stagione della Reale Mutua ed è stato l'autore dell'indimenticabile canestro sulla sirena per vincere la serie di playoff proprio contro Treviglio. In cabina di regia si dividono i minuti gli esperti Marco Giuri e Luca Vitali. Nel ruolo di "2" titolare c'è l'americano Terrell Harris, che ha saltato l'ultimo impegno di Supercoppa contro l'Urania Milano per una distorsione alla caviglia.

Al suo posto, contro Milano è entrato in quintetto Matteo Pollone, reduce dalla vittoria delle ultime finali promozione con la maglia di Pistoia. Un'altra novità per il roster targato Gruppo Mascio è Federico Miaschi, giovane classe 2000 che sta mettendo in mostra il suo talento in questo precampionato con 22 punti di media nei primi due incontri di Supercoppa (22 sono anche i punti segnati nello scrimmage di fine agosto contro Torino al Pala Gianni Asti). Nel ruolo di "4" l'americano A.J. Pacher, che conosce molto bene la Serie A2 e nell'ultima stagione ha vinto il campionato con la Vanoli Cremona. In uscita dalla panchina ci sono i veterani Bruno Cerella e Brian Sacchetti, per portare in campo tanta esperienza. Completa le rotazioni il lungo Simone Barbante.



INJURY REPORT

Lo staff gialloblù è in attesa degli esiti degli esami strumentali ai quali saranno sottoposti Matteo Schina e Donte Thomas, in seguito agli infortuni rimediati durante la partita contro Monferrato.



INFO BIGLIETTI

Biglietti in vendita online su Vivaticket, oppure al Pala Gianni Asti oggi (lunedì) dalle 16.00 alle 19.00 e domani (martedì) dalle 18.30 fino a inizio partita.

QUARTI DI FINALE - IL TABELLONE

Sella Cento - Real Sebastiani Rieti

Reale Mutua Torino - Gruppo Mascio Treviglio

Pallacanestro Trieste - Trapani Shark

Tezenis Verona - Unieuro Forlì



GLI ACCOPPIAMENTI DELLE FINAL FOUR

Vincente Cento/Rieti - Vincente Torino/Treviglio

Vincente Trieste/Trapani - Vincente Verona/Forlì