Sicurezza online, ecco come evitare truffe e siti pirata

Solo per quanto riguarda lo shopping digitale il volume d’affari è di 48 miliardi di euro, in aumento di 21 punti percentuali rispetto al 2021.

È per questo che hacker e associazioni criminali hanno iniziato a mettere le mani sul comparto, con l’obiettivo non solo di rubare denaro ma anche di soffiare dati bancari, personali e altre informazioni riservate. Come fare allora per riconoscere le truffe e soprattutto per capire se il sito su cui stiamo navigando è sicuro? Il primo passaggio da fare è quello di capire la reputazione di un sito, come spiega Anderson Cavalcanti Project Manager Extraconomy: "cercando reclami o commenti da parte di altri utenti possiamo verificare l’esistenza di un indirizzo fisico e un numero di telefono. Inoltre, gli e-commerce fraudolenti sono riconoscibili spesso da immagini di bassa qualità o errori grammaticali. Per tenere alla larga i truffatori, poi, non dobbiamo mai rispondere a richieste tramite e-mail, telefono o SMS di dati personali sensibili, provenienti da fonti inaffidabili".

Come dicevamo in apertura, però, truffe e siti illegali sono diffusi anche nel settore del gioco pubblico online. In questo caso ci sono alcuni criteri per identificare un casinò online sicuro: controllare il numero di licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, insieme alla presenza di quel casinò sulla lista dei concessionari autorizzati; controllare anche qui le recensioni e capire com’è stata l’esperienza di altri utenti; verificare la presenza di termini e condizioni, con riferimento alla privacy, ai depositi e ai prelievi e infine capire se è presente l’assistenza clienti. Solo i casinò della filiera legale e controllata rispondono infatti a questi requisiti.

Altri piccoli trucchi comuni tanto al gambling quanto all’e-commerce ed estendibili a tutte le ricerche che compiano sul web sono quelli relativi all’indirizzo del sito internet. Guardando la barra del link, infatti, dobbiamo stare attenti che sia presente la dicitura https:// oppure l’icona a forma di lucchetto. In questo caso il sito permette la trasmissione di informazioni in modo criptato e sicuro, evitando qualsiasi tipo di furto. Infine, è bene impostare sui nostri dispositivi e i nostri account il servizio di autenticazione a più fattori (MFA) che consente attraverso codici o impronte digitali di ridurre i rischi di furti di password. Accorgimenti fondamentali, insomma, per vivere meglio e in maniera sicura il web.