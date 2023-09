Basket: La Reale Mutua forza l'overtime ma cede all'ultimo contro Treviglio in Supercoppa

Una Reale Mutua rimaneggiata combatte fino all'ultimo contro la Blu Basket Treviglio nei quarti di finale di Supercoppa, forzando con carattere un tempo supplementare ma cedendo alla squadra ospite per 106-110.



Al Pala Gianni Asti di Torino, coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Ghirlanda e Cusin. Coach Finelli risponde con Vitali, Pollone, Miaschi, Pacher e Guariglia.



Inizia bene la Reale Mutua piazzando subito un parziale di 7-0 con una tripla di De Vico e due buone letture di Vencato, prima per segnare due punti e poi per servire Cusin sotto canestro, ma arriva subito la risposta di Miaschi, che segna da solo 9 punti di fila per ribaltare sul 7-9. Vencato attacca il canestro e trova altri due punti, ma ancora Miaschi colpisce dall'arco per Treviglio e sale a 15 punti personali nel solo primo quarto, costringendo coach Ciani a chiamare timeout sul 13-19 dopo 8' di gioco. Al rientro in campo Torino continua a far fatica a limitare l'attacco ospite. Alla prima pausa Torino è sotto di 8 punti: 19-27.



Ghirlanda apre il secondo quarto con una tripla per accorciare le distanze, ma Treviglio risponde e spinge i gialloblù fino al -12 (massimo vantaggio ospite sul 26-38). Si sblocca Kennedy, che con un tiro dal palleggio e una tripla riporta Torino sul -7 (31-38 a metà quarto). De Vico colpisce da tre, la Blu Basket reagisce ritrovando la doppia cifra di vantaggio, ma dall'altra parte Vencato realizza dall'arco e poi trova lo scarico vincente per un piazzato di Cusin (39-44 a 3' dall'intervallo). Miaschi è in serata di grazia per Treviglio, Poser realizza e poi Cusin trova altri quattro punti per chiudere la prima metà di gara sul 45-50.



Alla ripresa del gioco Torino prova a ricucire lo strappo con Vencato e Ghirlanda, ma un parziale ospite spinge di nuovo i gialloblù sul -11. Coach Ciani chiama timeout per provare a dare una scossa ai suoi. Al rientro in campo De Vico e Kennedy trovano le triple del nuovo -5 (55-60 dopo 25' di gioco). Guidata dalla guardia americana, che crea soluzioni offensive per sé e per i compagni, la Reale Mutua recupera fino a trovare la parità sul 61-61 a 2' dalla fine del terzo quarto. Il solito Miaschi interrompe il parziale torinese. Pepe in lunetta segna i punti del 68-69: si va all'ultima pausa con Torino a -1.



Le due squadre si scambiano punti nei primi minuti dell'ultimo quarto (74-76 a 7' dalla fine). Pollone e Sacchetti segnano le triple per riportare Treviglio a due possessi di vantaggio, ma Vencato conquista altri due punti. Si entra negli ultimi 4 minuti dell'incontro sul 78-84. Pepe si sblocca da tre, Guariglia risponde in semigancio ma Kennedy innesca un'interferenza che vale l'83-87 a 3 minuti dalla sirena finale. A 2 minuti dalla fine il punteggio diventa 86-89 dopo i liberi segnati da Pepe, ma Vitali allunga di nuovo per il +5 ospite. Poser dalla lunetta riaccorcia, ma Pacher segna la tripla del +6 a un minuto dalla fine. De Vico segna da tre per il -3 a 30'' dalla sirena. Dopo uno stop difensivo, Pepe subisce fallo tirando da oltre l'arco: 3/3 dalla lunetta per il 94-94 che vale 5 minuti extra da giocare al Pala Gianni Asti. Si va all'overtime.



Miaschi da una parte, Pepe dall'altra: i due si scambiano tiri da tre per aprire il supplementare. Guariglia e Vitali portano Treviglio a due possessi di vantaggio, ma Vencato segna dalla media per il nuovo -2 (99-101 a 3' dalla sirena). Giuri in lunetta fa 2/2, ma ancora Vencato realizza per il 101-103 a un minuto dalla fine. A chiudere la partita è Miaschi, che con una tripla riporta Treviglio a due possessi di vantaggio con 8 secondi da giocare. Finisce 106-110.



Coach Ciani: "Una partita molto bella, combattuta. Non siamo stati particolarmente solidi nella prima parte di gara, poi molto meglio, abbiamo mostrato carattere e resilienza nonostante le assenze. Ci dispiace ovviamente non esserci qualificati per le Final Four ma tutto sommato è stata una buona prova che ci rende ottimisti in vista del campionato".



REALE MUTUA TORINO - GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 106-110 (19-27, 26-23, 23-19, 26-25, 12-16)



Torino: Kennedy 15, Vencato 26, Ghirlanda 7, Fea, Poser 13, Osatwna NE, Ruà NE, De Vico 22, Cusin 8, Pepe 15. Allenatore: Ciani. Assistenti: Iacozza, Siragusa.



Treviglio: Miaschi 29, Pollone 5, Guerci NE, Vitali 13, Giuri 16, Barbante, Cerella, Pacher 18, Sacchetti 11, Guariglia 18. Allenatore: Finelli: Assistenti: Bianchi, Maga.