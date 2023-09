I migranti provano a passare il confine sulle montagne di Claviere: feriti e soccorsi dalla Guardia di Finanza

Ancora un intervento sulle montagne tra Italia e Francia per soccorrere i migranti che tentano di passare il confine valicando montagne, percorrendo sentieri impervi e pericolosi.

Questa notte il personale della Guardia di Finanza (insieme al soccorso alpino Bardonecchia) è intervenuto in località Punta la Plane, a 2.300 metri d’altezza, presso il Comune di Claviere per soccorrere alcuni migranti in difficoltà.

Uno di loro era scivolato procurandosi importante trauma cranico. L’intervento in cordata è stato molto difficoltoso a causa del terreno impervio. Giunti a Claviere i malcapitati sono stati affidati al 118. I migranti sono risultati infreddoliti a causa delle condizioni meteo avverse, ma sono stati salvati con un intervento conclusosi solo all’alba.