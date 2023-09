Tenta il furto in un condominio di via Orvieto, ma viene scoperto e arrestato

Nelle scorse ore l’attività dei poliziotti del Commissariato “Madonna di Campagna” ha condotto all’arresto di un cittadino marocchino di 29 anni per furto aggravato all’interno di un condominio di via Orvieto.

L’intervento è nato dalla segnalazione di alcuni residenti dello stabile, i quali si erano insospettiti udendo dei rumori particolari provenire dal vano cantine, ove nei giorni precedenti si erano verificati numerosi furti. Sul posto, veniva rintracciato un soggetto intento a frugare all’interno di una cantina: si tratta di un ventinovenne di nazionalità marocchina, trovato in possesso di uno zaino contenente diversi arnesi atti allo scasso. A seguito di accurata ispezione dei locali, venivano rinvenute 5 cantine forzate, con la luce accesa e l’interno messo a soqquadro, da una delle quali mancava un amplificatore e 5 casse audio.

L’uomo era stato altresì denunciato in stato di libertà, nei giorni antecedenti, sempre da personale della Polizia di Stato per furto aggravato nelle cantine dello stesso comprensorio edilizio e per possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso.

I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.

27enne marocchino arrestato in via Nizza per spaccio

Intanto continuano i controlli della Polizia di Stato nel quartiere San Salvario, nell’area adiacente alla stazione Porta Nuova e sotto i portici di via Nizza. Proprio qui, i poliziotti del Commissariato Barriera Nizza hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 27 anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio di controllo del territorio svolto dalla Volante del Commissariato, gli agenti hanno notato sotto i portici di via Nizza un soggetto maghrebino che, alla vista dell’autovettura di polizia, si allontanava verso via S. Pio V, disfacendosi di un borsello che aveva con sé. L’atto non sfuggiva ai poliziotti, che fermavano il giovane e recuperavano il borsello, al cui interno venivano rinvenuti 32 ovuli termosaldati di cocaina. Inoltre, addosso al ventisettenne venivano rinvenuti 2 pezzi di hashish, per un peso di 45 grammi e 980€ in denaro contante. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.