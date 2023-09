La Festa dello Sport “conquista” anche la Circoscrizione 7: appuntamento domenica alla Colletta

Prosegue il calendario della Festa dello Sport di Torino: il prossimo territorio ad ospitare la rassegna dedicata alla diffusione della pratica sportiva e dell'attività fisica tra i cittadini sarà quello della Circoscrizione 7. L'appuntamento è fissato per le ore 10 al Parco della Colletta, con ritrovo in piazza Sibilla Aleramo.

Il programma

Tutte le attività in programma si svolgeranno tra i campi da calcio e la pista da pattinaggio: i primi ospiteranno un torneo di calcio (dalle 10 alle 17), un torneo di pallavolo (dalle 10 alle 12), un torneo di minivolley (dalle 14 alle 17), attività di disc golf (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17), un torneo di pallacanestro e minibasket (dalle 10 alle 17) e attività di atletica leggera con velocità, staffetta, salto in alto, salto in lungo e salto da fermo (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17).

La pista, invece, ospiterà attività di pattinaggio freestyle con salti e slalom (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.30), pattinaggio di velocità (stessi orari) e dimostrazioni di arti marziali (dalle 15.45 alle 16.30). Alle 17.30, infine, è previsto l'intervento dell'assessore allo sport della Città di Torino Domenico Carretta per i saluti istituzionali.