Palavillage fa rima con solidarietà: a Grugliasco una giornata benefica per acquistare un cane guida per le persone cieche

Ancora una volta al Palavillage scende in campo la solidarietà e la voglia di fare del bene. Domenica 24 settembre la struttura di Grugliasco ospita, in collaborazione con Lions Club Moncalieri Castello, una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di un cane guida per persone cieche ed ipovedenti.

Una giornata di sport, laboratori musica ed intrattenimento per tutti. Dalle 14 si scende sui campi di padel e beach volley per due tornei dedicati agli adulti. Grande spazio anche per i bambini con i laboratori interattivi di BRICKS 4 KIDZ (dalle 9 alle 12) e con quelli di inglese condotti da BABEL LABS, in programma dalle 15 alle 18. E poi ancora lezioni di pilates, training group, aperitivi e molto altro…il tutto all’insegna della beneficenza.