Basket, inizia il campionato della Reale Mutua: biglietti per Torino-Latina disponibili ora

Inizia il countdown verso la prima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/24

Inizia il countdown verso la prima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/24. La Reale Mutua Basket Torino inizierà la sua stagione in casa al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) 1° ottobre alle ore 18 contro la Benacquista Assicurazioni Latina. I biglietti per la partita sono da questo momento in vendita online su Vivaticket.

I biglietti per la partita sono acquistabili anche presso il Pala Gianni Asti nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 22/9, ore 16.00-18.00

23/9, ore 10.00-12.00

Mercoledì 27/9, ore 17.00-19.00

Giovedì 28/9, ore 17.00-19.00

1/10, apertura biglietteria dalle ore 16.00 fino a inizio partita Nei giorni venerdì 29/9 e 30/9, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sarà attiva la biglietteria presso il negozio Decathlon di Grugliasco (Corso C. G. Allamano, 143).

comunicato stampa

