Castello Verzuolo: prima stagione da record, 600 passaggi al borgo antico

Tutti pazzi per il castello di Verzuolo! Sono numeri incredibili, che confermano la felice intuizione della Pro Villa, quelli che si possono stilare a bilancio della prima stagione di aperture del castello del borgo antico. Da luglio, infatti, in virtù di un accordo sottoscritto con la Omeg srl (nuova proprietaria della dimora nobiliare), il vice-presidente Mauro Allamando e il suo team sono riusciti nella meritoria impresa di dare vita ad un embrionale, ma promettente, incoming turistico, sviluppando nei weekend estivi un viavai continuo di visitatori, attratti dal bene storico finalmente tornato disponibile. I numeri parlano chiaro: 600 passaggi in due mesi. Un primo esperimento di successo che dà linfa alle ambizioni della Pro Villa: nel confermarsi punto di riferimento per il calendario eventi della zona, l’associazione, in stretta sinergia con Comune, si propone sempre più come hub turistico, forte di un grazioso borgo, alcuni tesori architettonici (oltre il castello, le chiese del centro e lo scrigno dell’antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo) e diversi sentieri collinari adatti a tutte le età.

In questi giorni i progetti di promozione territoriale cominciano a svilupparsi ed evolversi con piattaforme digitali e importanti collaborazioni, intanto si alza il sipario sulla festa patronale della Villa, che, per la prima volta, sarà ospitata nel parco del Castello. Sì, perché grazie alla collaborazione stretta con il proprietario, l’ingegner Graziano Rustico, mentre si avviano i lavori di risistemazione dell’edificio per trasformarlo in una struttura ricettiva e di ristorazione di pregio, la Pro Villa intende promuovere i propri eventi in questa inedita location, alimentando la curiosità per il Castello. I festeggiamenti per la Madonna del Rosario si terranno da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre: in programma quattro giorni di gusto, spettacoli, musica.

Giovedì 28 settembre

15esima edizione de “Quat pas per la Vila”: manifestazione podistica non competitiva approvata Fidal. Ritrovo alle 18, partenza alle 19,15 bambini (percorso da 500 m), alle 19,30 adulti (5 km).

Iscrizione: 5 euro, gratis sotto i 10 anni. Tè e pacco gara per tutti, coppe per le società.

Alle 20,30 Spuntini in compagnia: bis di antipasti, pasta, formaggio, dolce, acqua (13 euro, da prenotare all’atto dell’iscrizione)

Dalle 21,30: Concerto di musica Italiana dagli Anni 80 ai giorni nostri con Marina & Michele (ingresso libero).

Venerdì 29 settembre

Alle 20 Paella per tutti. Menu pesce: insalatina brasiliana, paella di pesce, formaggio, cheesecake alle fragole, acqua (18 euro). Menu carne: insalata rustica, risotto alla salsiccia, formaggio, cheesecake alle fragole, acqua (16 euro). Sconti per bambini, gratis sotto i 3 anni. Prenotazione entro giovedì 28.

La sera si balla in compagnia dell’Orchestra Scaccia Pensieri (ingresso libero).

Sabato 30 settembre

Cena dell’amicizia: affettati, flan di peperoni con bagna caoda, ravioles della Valle Varaita, roast beef con patate, formaggi, villucci con cioccolata calda, acqua. Costo: 20 euro (14 sino a 12 anni, gratis sotto i 3). Prenotazione entro venerdì 21.

La sera si balla con l’Orchestra I Roeri (ingresso 5 euro).

Domenica 1° ottobre, la giornata clou della festa patronale.

Per tutto il giorno sarà attivo il servizio navetta da piazza Willy Burgo. Il borgo si animerà con la mostra frutticola I prodotti della collina, l’Angolo della Natura, la 15esima edizione di Arte e artigianato nel Borgo Antico e l’esposizione dei disegni delle scuole di Verzuolo, che interesseranno via Castello, piazza Buttini e piazzetta dell’Ala. Il Ludobus con le sue arti di strada, lo stand della Croce Rossa di Manta con esposizione e dimostrazioni e l’associazione La Strada Cattiva con laboratori e spettacoli intratterranno grandi e piccini, mentre si potrà tentare la fortuna al Banco di beneficenza.

Per pranzo grande polentata dall’ala del borgo. Menu; antipasto, polenta concia e spezzettino, formaggio, dolce, acqua. Costo: 13 euro (prenotazioni entro sabato).

Nel pomeriggio castagnata e frittelle di mele, canti popolari con i 10 Piasent, sorprese e divertimenti per tutti.

La sera Cena d’la Duminica a base di affettati, insalatina di manzo, lasagne, arrosto con patate, formaggio, profitterol, acqua a 18 euro (15 fino a 12 anni, gratis sotto i 3). Prenotazioni entro sabato.

Dalle 21 esibizione della scuola di Danza Emotion Dance a seguire e serata latino-caraibica con Piero&Elena e lo staff (ingresso libero).



Per tutta la manifestazione servizio bar sempre attivo e estrazioni della lotteria.

Prenotazioni pasti e serata danzante: Cartoleria Era, 0175-85337; El mercà d’la Vila, 0175-86242; Whatsapp Pro Villa, 329-2169741; mail: pro.villa@virgilio.it