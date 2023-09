Vivere da studente universitario a Torino

Stai prendendo in considerazione Torino come città per la tua prima esperienza di indipendenza o vuoi cambiare location per continuare gli studi?

Trasferirsi in una nuova città è sempre una sfida ed è normale assicurarsi di fare la scelta giusta.

Ci sono molte variabili da tenere in considerazione: l'università e la facoltà che desideri frequentare, i costi della vita e, perché no?, le opportunità di svago.

Obiettivamente, Torino è una città eccellente in cui vivere, ma naturalmente tutto dipende dai tuoi desideri, dalle tue aspettative e da ciò che desideri trovare nel luogo in cui ti trasferisci.

Ora ti accompagneremo alla scoperta del capoluogo del Piemonte, così da darti una visione generale e aiutarti a chiarire le idee riguardo al tuo futuro da studente o giovane professionista.

Le università a Torino

A Torino troverai un'ampia selezione di percorsi universitari tra cui scegliere.

La città particolarmente rinomata per il Politecnico, che ospita facoltà di ingegneria nei quartieri di Crocetta e Cenisia, architettura nel Castello del Valentino e il dipartimento di informatica, nelle vicinanze del Parco Dora.

Ma se sei più interessato agli studi umanistici, ci sono anche facoltà di filosofia, lettere, lingue e così via. La sede principale di questi corsi è Palazzo Nuovo, proprio nei pressi della Mole Antonelliana.

Una curiosità nel caso tu non lo sapessi: all'interno della Mole Antonelliana si trova il famoso Museo del Cinema di Torino, un luogo magico che ti porterà in un viaggio attraverso la storia del cinema, dai suoi inizi fino ad oggi.

Ma tornando alle università, sono presenti anche facoltà di giurisprudenza, scienze politiche ed economia, che si trovano nel più recente Campus Luigi Einaudi (CLE). Questo campus è stato costruito nel quartiere Vanchiglietta, una ex zona industriale riqualificata.

Se sei interessato al mondo degli affari, la Scuola di Management ed Economia si trova vicino allo Stadio Olimpico di Torino. Se invece pensi che la medicina sia la tua vocazione, probabilmente dovrai frequentare le aree vicino all'Ospedale Molinette di Torino, dove si trovano molte facoltà di medicina e chirurgia.

Inoltre, ci sono anche percorsi di studio in chimica, biotecnologie, scienze motorie e agraria. In città ci sono anche altre istituzioni in cui puoi trovare la tua strada, come il Conservatorio Giuseppe Verdi, l'Accademia Albertina delle Belle Arti, l'Istituto Europeo di Design e l'International University College of Turin.

Vivere a Torino come studente

Torino è una città ricca di storia, cultura e opportunità di svago. Durante il tempo libero, puoi esplorare i suoi numerosi musei, come il Museo Egizio, il secondo più grande museo egizio al mondo, o il Museo Nazionale del Cinema nella Mole Antonelliana.

La città offre anche una vivace scena culturale, con teatri, cinema, festival e concerti che si svolgono regolarmente. Puoi assistere a spettacoli teatrali al Teatro Regio, uno dei teatri lirici più importanti d'Italia, o goderti un film d'autore al Cinema Massimo, il più grande cinema d'arte e saggio del paese.

Torino è anche famosa per la sua cucina. Puoi assaggiare specialità locali come il bicerin, una bevanda a base di cioccolato, caffè e panna montata, o i famosi grissini torinesi. Inoltre, la città è nota per i suoi numerosi caffè storici, come il Caffè Al Bicerin e il Caffè Mulassano, dove puoi gustare un caffè tradizionale nel contesto di un'atmosfera affascinante.

Per quanto riguarda il trasporto, Torino dispone di un efficiente sistema di trasporto pubblico, composto da autobus, tram e metropolitana, che ti consentirà di muoverti agevolmente per la città. Inoltre, la città è relativamente ciclabile e presenta una rete di piste ciclabili in costante espansione, rendendo la bicicletta un'opzione comoda ed ecologica per gli spostamenti quotidiani.

Dove vivere a Torino?

Le zone del centro, anche a Torino come nelle altre città, sono molto belle ma anche più costose.

In generale è una città ordinata e pulita che conta più di novanta aree divise in otto circoscrizioni. Tutte le aree sono ben collegate con i mezzi pubblici, quindi hai la possibilità di trovare un appartamento in luoghi più economici e raggiungere comunque comodamente tutte le altre zone della città.

Ci sono, però, dei quartieri non lontani dal centro che sono ottimi per vivere, per esempio Santa Rita e Mirafiori Nord. Oppure zona Vanchiglia, un quartiere giovane e ricco di studenti, è favorevole anche per la vicinanza con i locali e i negozi.

Un altro quartiere interessante è San Salvario, la presenza del Parco del Valentino rende la zona uno dei polmoni verdi della città, inoltre il Parco è molto bello da frequentare.

Ricordiamo anche Borgo San Paolo, che ha visto sorgere grandi stabilimenti come quelli di Lancia, SIP, Ansaldo e Pininfarina. Oppure San Donato, zona che è inserita in una grande opera di trasformazione urbana.

Le possibilità di trovare una sistemazione sono varie ma molte necessitano di una conoscenza approfondita della città e di esperienza sul campo. Ma non ti preoccupare, ti possiamo aiutare a trovare la soluzione abitativa che fa al caso tuo, così non dovrai fare altro che pensare a goderti al massimo la tua esperienza di studente fuori sede.

Le zone dove andare la sera a Torino

Torino è una città che assicura moltissime occasioni a giovani e studenti. Se di giorno è più dedita al lavoro, la sera cambia abito e si trasforma in una sorta di paese dei balocchi.

Le Piazze si illuminano, i locali notturni aprono per raccogliere miriadi di ragazzi pronti a fare festa. In centro si trova una gran quantità di bar e pub anche con musica dal vivo e la maggior parte aperti fino a tarda ora.

Tra le proposte non mancano enoteche e birrerie artigianali per chi ama sorseggiare bevande ricercate e di qualità. Oppure cocktail bar dove trovarsi con gli amici o in cui avere l’opportunità di fare nuove conoscenze.

Locali dove festeggiare la laurea

Il grande giorno sta per arrivare e ancora non sai dove andare a festeggiare? Ecco alcuni consigli che, spero, ti tornino presto utili. Nel frattempo, se un tuo amico o collega di studi sta per raggiungere il suo traguardo accademico, ti segnalo questo sito dove troverai tantissime idee per regali di laurea .

Master Club 2.0

Via Moncalieri 494 – Torino (TO)

Raggiungere il traguardo della laurea rappresenta un momento di grande importanza e significato. Ecco perché merita di essere festeggiato con un evento altrettanto memorabile, soprattutto nella splendida città di Torino.

Il Master Club 2.0 è un luogo unico e suggestivo, comodamente accessibile dal centro di Torino. A pochi minuti dalle facoltà di medicina, scienze e architettura.

L'ampiezza degli spazi, immersi nel verde, consente di non solo trascorrere una festa indimenticabile, ma anche di fare una bella impressione sui colleghi universitari, gli amici e i parenti. Nessuno potrà dimenticare questa occasione speciale.

Kult

Piazza Vittorio Veneto, 15 – Torino (TO)

Il Kult è un ristorante e cocktail bar situato in una delle piazze più iconiche della città, Piazza Vittorio Veneto.

È la scelta perfetta se stai cercando un locale eclettico, particolare e in grado di sorprendere i tuoi ospiti con piatti deliziosi e bevande insolite.

Il Kult è aperto tutti i giorni fino alle 3 di notte per cui non dovrai preoccuparti di doverti spostare dopo la serata: puoi rimanere qui e goderti la tua festa dall'aperitivo fino al dopocena.

L’Arteficio

Corso Lombardia, 200/c – Torino (TO)

Si tratta di un centro che ospita principalmente eventi culturali e artistici, ma ha anche una sede esclusiva per feste private.

La sala per gli eventi privati è dotata di schermo e di tutto il necessario per una festa. La sua ampiezza di 75 mq ti offre spazio sufficiente per organizzare un delizioso buffet aperitivo.

Il locale è attrezzato per continuare la festa con musica e balli dopo la serata.

Castello Saffarone

Corso Regina Margherita, 497 – Torino (TO)

Una dimora storica elegante del XVIII secolo, situata appena fuori Torino, è il luogo perfetto per festeggiare il raggiungimento del tanto desiderato diploma di laurea!

Durante l'inverno, il castello può ospitare eventi nelle sue ampie sale affrescate, mentre durante l'estate il vasto giardino interno offre un'atmosfera intima e tranquilla grazie alle alte mura esterne.

A completare il quadro c'è un servizio di catering attento ad ogni minima esigenza, che renderà la tua festa di laurea un momento davvero indimenticabile.

Blanco Torino

Piazza Vittorio Veneto, 21 – Torino (TO)

Situato in una posizione centralissima, il Blanco è diventato il punto di riferimento per coloro che desiderano trascorrere una piacevole serata in compagnia.

Come suggerisce il nome, ti troverai in un ambiente all white. Sedie, divani, pareti, elementi d'arredo: tutto qui è bianco!

Il locale, che si sviluppa su due piani separati, è famoso per i suoi cocktail e per il buffet con deliziosi finger food servito al bancone.

Al Blanco troverai anche dj set e ottima musica, che potrai ascoltare nella saletta al piano superiore mentre festeggi con gli amici.

Joy & Joy

Corso Germano Sommeiller, 22 – Torino (TO)

Vuoi festeggiare la tua laurea con stile? Joy & Joy è la scelta perfetta per te.

Si tratta di una grande discoteca molto amata dai torinesi per la qualità e la varietà dei servizi offerti.

Dal buffet elegante con finger food deliziosi e stuzzichini gustosi, fino ai cocktail preparati da barman esperti che intrattengono gli ospiti con le loro acrobazie, tutto è curato nei minimi dettagli.