Riuscireste a fare una corsa di 100 km? Sabato (e forse domenica) al Valentino si sfidano gli ultra-maratoneti

Cento chilometri di corsa, ripetendo 20 volte il circuito da 5 chilometri ricavato all'interno del Parco del Valentino. Torna a Torino la 100 km delle Alpi. E per il secondo anno l'appuntamento varrà anche come Campionato italiano della distanza su strada.

Venti ore di tempo massimo

Si parte sabato 30 settembre alle 10, mettendo in palio il titolo di Francesco Giannecchini e Federica Moroni . Attesi 200 partecipanti, con il via fissato davanti alla Canottieri Armida. Oltre alla 100 km, è possibile anche fare la versione ridotta di 50 km. E se i primi arriveranno nel tardo pomeriggio, gli ultimi potranno tagliare il traguardo nella notte tra sabato e domenica (il tempo massimo è di 20 ore).

Il percorso, chiuso al traffico, non avrà impatto sulla viabilità.

A 69 anni dalla prima Ultramaratona

A organizzare, il Club Supermarathon Italia , presieduto da Paolo Francesco Gino. Un evento sportivo che celebra anche i 60 anni dalla prima "ultramaratona" in Italia , gara che ha le sue radici proprio sotto la Mole, da dove partiva il percorso della Torino-Saint Vincent, corsa fino al 1987.

" Lo scorso anno è stato un esperimento - dice Enzo Caporaso , tra gli organizzatori e record man si 51 maratone percorse in 51 giorni - , in occasione del quale abbiamo avuto grande disponibilità. Oggi siamo felici di tornare a proporre questa gara, portando a Torino fior di atleti ".

"Quella di Torino una delle manifestazioni più importanti del nostro Club, che conta 1200 soci in tutta Italia e che, per ammettere le persone, gli atleti devono aver corso 50 maratone in carriera. Il primo ne conta oltre 1600 - dice Paolo Francesco Gino, che ne ha corsa più di 500 -. Ne organizziamo circa 40 all'anno e giriamo da Catanzaro a Livigno".