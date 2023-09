Corso Carabinieri Atleti, in 15 selezionati per competere con i colori dell'Arma: 9 donne e 6 uomini

Ieri, nella storica cornice della Caserma “Cernaia”, sede della Scuola Allievi Carabinieri, è iniziato il 20° Corso Carabinieri Atleti, che vede la partecipazione di quindici Allievi che hanno superato il concorso di ammissione tra gli atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

I giovani sportivi sono stati selezionati per le esigenze del Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri. Gli Allievi Atleti seguiranno lezioni nelle materie tecnico – professionali, che consentiranno loro di acquisire adeguate competenze e consolidare la spinta motivazionale, anche nelle attività ginnico – sportive, e, nel frattempo, manterranno alto il livello di preparazione atletica.

L’iter formativo, della durata complessiva di 6 settimane con termine al 3 novembre prossimo, consentirà loro di partecipare alle più importanti competizioni sportive internazionali, rappresentando il nostro Paese. In questo ambito, il Comune di Torino, attraverso il suo Assessorato allo Sport, ha avviato una intensa attività di supporto anche per individuare alcuni idonei siti sportivi, per consentire loro di svolgere al meglio gli allenamenti intensivi, cui saranno sottoposti. In tale quadro, l’Assessore allo Sport del Comune di Torino, Mimmo Carretta, ha voluto portare i saluti del Sindaco, Stefano Lo Russo, agli atleti, augurando loro una serena e proficua presenza in questa Città, ribadendo la disponibilità del Comune a sostenere i loro sforzi.

Varia la composizione degli Allievi di questo 20° Corso: 9 donne e 6 uomini, delle seguenti discipline: o nuoto; o atletica leggera; o arti marziali (Taekwondo e Judo); o sci alpino, specialità slalom gigante, slalom speciale, super gigante e discesa libera; o snowboard, specialità slalom parallelo gigante e slalom parallelo speciale (PGS-PSL); o slittino doppio; o biathlon; o canoa.

Importanti i risultati già conseguiti nelle carriere sportive dai giovani arruolati. Tra loro si annoverano, infatti, gli Allievi Carabinieri Atleti: Francesca Fresia, specialità nuoto, ha ottenuto un bronzo ai campionati

italiani assoluti 2022 nei 200 e nei 400 mt misti. È stata semifinalista agli

Europei di Roma nel 2022 e ha partecipazione alle Universiadi nel 2023;

Simone Dutto, specialità nuoto, Campione italiano cadetti nel 2023 nei

100 mt farfalla; Santuari Mike, disciplina snowboard classe 2005, che ha ottenuto un

terzo posto nella finale di specialità Parallelo di Coppa Europa 2023 e un primo posto durante l’European Youth Olimpic Festival, specialità Parallelo a Piancavallo 2023; Falkensteiner Nadia, disciplina slittino su pista artificiale, ha ottenuto un terzo posto Coppa del Mondo, specialità slittino doppio 2023 assieme a Huber Annalena; Huber Annalena, disciplina slittino su pista artificiale, ha ottenuto un terzo posto Coppa del Mondo, specialità slittino doppio 2023 assieme a Falkensteiner Nadia; Bieler Tatum, disciplina sci alpino, ha ottenuto un terzo posto all’European Youth Olympic Festival, specialità Super Gigante a Piancavallo 2023; Valleriani Giulia, disciplina sci alpino, ha ottenuto un secondo posto ai Campionati Mondiali Juniores, specialità Team Parallel a St. Anton (Aut) 2023; Thaler Sara, disciplina sci alpino, ha ottenuto un secondo posto ai Campionati Italiani Giovani, specialità discesa libera a La Thuile 2023 e quarto e ottavo posto in Coppa Europa, specialità discesa libera a Altenmarkt (Aut) 2023; Franzelin Jakob, disciplina sci alpino, ha ottenuto il primo posto ai Campionati Italiani Aspiranti, disciplina discesa libera a La Thuile 2023, il primo posto ai Campionati Italiani Aspiranti, disciplina combinata a La Thuile 2023 e il terzo posto ai Campionati Italiani Aspiranti, disciplina super gigante a La Thuile 2023; Carollo Michele, disciplina Biathlon, ha ottenuto un terzo posto all’European Youth Olympic Festival, specialità staffetta mista a Piancavallo 2023, un quinto posto all’European Youth Olympic Festival, specialità Individuale a Piancavallo 2023 e il primo posto ai Campionati Italiani Giovani, specialità individuale a Brusson 2023; Sarah Al Halwani, specialità Taekwondo, Campionessa italiana Assoluta 2018, 2021 e 2022, più volte medagliata nel circuito internazionale WTF e quinta classificata ai Campionati Europei seniores 2019 e Grand Prix Roma 2022; Serena Ondei, specialità Judo, Campionessa Italiana Under 18 anno 2021 e 2022, Vice Campionessa del Mondo under 18 nel 2022 e ha ottenuto un bronzo Europeo under 18 nel 2022; Matteo Oliveri, specialità atletica leggera salto con l’asta, Campione Italiano di categoria nel 2021, nel 2022 e nel 2023, con un personale di 5,52 cm. Nel 2023 ha partecipato al campionato europeo under 23; Nnachi Great, specialità atletica leggera salto con l’asta, primatista Juniores dei 60 e 100 mt piani su pista nonché del salto con l’asta con un personale di 4,20 mt; Ferrazzi Xabier, specialità canoa kayak, ha ottenuto il primo posto ai Mondiali Junior under 23 di canoa slalom a Cracovia nell’agosto 2023 e nello stesso anno ha ottenuto una medaglia d’argento agli europei juniores a Bratislava.