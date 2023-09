Lavori di sostituzione all'impianto tram, la linea 4 di Torino cambia percorso: i dettagli

Linea 4 da oggi parzialmente deviata per lavori. A causa della sostituzione di una curva dell’impianto tranviario in via Sacchi angolo corso Vittorio Emanuele II, dalle 8.30 di mercoledì 27 fino al termine del servizio di venerdì 29 settembre, i tram cambieranno percorso. In direzione piazza Derna da corso Turati deviata in corso Sommeiller, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, percorso attuale.

I bus navetta

A causa di lavori di consolidamento sul ponte Ferdinando di Savoia poi, dal 1° settembre da piazza Derna a Falchera sono in servizio le navette bus sostitutive. I tram della linea 4, che superano le 60 tonnellate a pieno carico, non possono pertanto transitare su quel tratto di corso Giulio Cesare.

Frequenza di 8 minuti

I pullman navetta da 18 metri garantiscono il collegamento in questo tratto con una frequenza di 8 minuti in ora di punta. Il resto del percorso è regolarmente gestito con tram.

Le fermate di interscambio