Taglio degli alberi di corso Belgio, deciderà il consulente tecnico: "Verifichi se è leso il diritto alla salute"

Verificare se è stato leso "il diritto alla salute" dei cittadini e dei residenti di corso Belgio. È quanto dovrà fare il professore Gabriele Loris Beccaro, che è stato nominato consulente tecnico dal giudice della prima sezione civile Ludovico Sburlati nell'ambito del ricorso presentato contro il Comune di Torino dal Comitato Salviamo gli Alberi di corso Belgio.

Descrizione degli alberi

Dopo le proteste degli scorsi mesi degli abitanti della zona di Vanchiglietta contro il progetto del Comune che prevedeva il taglio di 114 aceri, la vicenda è approdata in tribunale. E oggi si arricchisce di un nuovo capitolo. Al professor Beccaro spetterà il compito di descrivere "gli alberi attualmente presenti in corso Belgio e quelli previsti nel progetto elaborato dal resistente, con particolare riferimento alla capacità di stoccaggio e di assimilazione di CO2, anche in relazione all’età delle piante".

"Lesione del diritto alla salute"

Il consulente dovrà poi verificare "se l’esecuzione del progetto per cui è causa comporti una lesione del diritto alla salute dei ricorrenti, indicando, in caso di esito positivo di tale accertamento, le misure idonee a evitare questo effetto". Toccherà quindi a Beccaro salvare dal taglio o meno gli alberi di corso Belgio.

Progetto rimandato

"Come succede in queste situazioni - commenta l'assessore al Verde Francesco Tresso - il giudice chiede una Ctu, una consulenza. Noi ci muoveremo di conseguenza, nominando un nostro consulente tecnico di parte, che dovrà fare un approfondimento". Quindi, come conferma l'esponente della giunta, il progetto "al momento resta rimandato".





"Non credo - ha aggiunto Tresso - saranno tempi molto lunghi perché sono solo due le parti in causa e si tratta di un argomento molto specifico". "Avevamo sospeso il cantiere proprio perché c'è un procedimento giudiziario in corso, è ancora tutto congelato", ha concluso l'assessore.

Gli appuntamenti del Comitato

E da parte del Comitato la "volontà del Giudice di approfondire la questione è stata accolta come una buona notizia, proprio perché la vertenza ha una triplice valenza, ambientale, sanitaria e anche democratica". "Il Comune - proseguono - non ha mai discusso del progetto di fittizia “forestazione urbana”, finanziato con fondi europei (soldi pubblici), senza lasciare alcuno spazio alla pubblica concertazione".