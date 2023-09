Grande apertura a Bra: benvenuti a “Slow Padel”!

Il nuovo centro è frutto della collaborazione fra PERARIA, azienda di Villafalletto (CN) diventata negli anni vero punto di riferimento per l’alta qualità delle strutture da Padel, altre importanti aziende del territorio e Area Padel che si occuperà della gestione di “Slow Padel” mettendo in campo la sua pluriennale e provata esperienza.

Nelle due giornate dedicate all’apertura sarà possibile accedere liberamente al centro e i campi saranno disponibili per prove gratuite: un appuntamento da non perdere quindi, e soprattutto una grande opportunità per tutti gli appassionati del Padel, ma anche per chi desidera avvicinarsi e iniziare a praticare questa appassionante e oramai affermata, disciplina sportiva.

Da lunedì 2 ottobre il nuovo centro, in Via F.Gabotto 120 a Bra, inizierà la normale attività.

PERARIA è soddisfatta del lavoro svolto e ritiene davvero importante questa nuova apertura, perché è noto come la città di Bra e il suo territorio, siano da sempre recettivi nell’accogliere le novità, soprattutto quelle che riguardano i giovani e gli amati dello sport in generale, con la certezza che chi sceglierà di frequentare il nuovo centro, non potrà fare a meno di apprezzare l’alta professionalità, la sicurezza e la qualità dei campi e dei servizi proposti da “Slow Padel”.