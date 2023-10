Corsi e ricorsi storici a Torino: il mercato di Porta Pila nasce da una pandemia

Quello di Porta Palazzo - Porta Pila per i piemontesi - è il più grande d'Europa. Lo scrittore piemontese Giuseppe Culicchia lo descrive come una Palermo senza il mare e le palme. Egli, infatti, nel suo "Torino è casa mia", edito da Laterza, scrive che a Porta Palazzo " ci si può mescolare alla folla che intasa i banchi del mercato [...]. Negli anni Cinquanta e seguenti, la domenica mattina si davano appuntamento degli immigrati del Sud [...]. Il mercato dei contadini di Porta Palazzo funziona proprio come Wall Streeet nel senso che le quotazioni di melanzane e zucchine scendono con il calare della domanda, ovvero con il passare delle ore ".

Per tentare di contenere il dilagare di tale contagio e delle sue nefaste conseguenze, il Re Carlo Alberto emise un provvedimento vicariale, tramite il quale dette il via ad una serie di misure per favorire quello che noi, oggi, definiremmo distanziamento sociale. Ad esempio, costituì una commissione sanitaria guidata dal vicario che ordinò la pulizia della città. Prescrisse una stretta sorveglianza "nella somministrazione di cibi e bevande, con ispezioni alle botteghe dei pizzicagnoli, osti, acetai e lattivendoli". Ordinò l'allontanamento dei depositi di spazzatura dalla città e, soprattutto, il trasferimento del mercato da piazza Palazzo di Città, ex piazzetta delle Erbe, e piazza Corpus Domini, a piazza della Repubblica, ex piazza Emanuele Filiberto, a causa delle loro ridotte dimensioni.

L'evoluzione di Porta Palazzo