Anthony: "Per me la musica è ed è stata una compagna di vita, Torino la mia ispirazione"

Dopo una ricca esperienza teatrale, Anthony debutta nel mondo della musica con il singolo “Acqua Minerale”. Nato e cresciuto a Torino, Anthony ha sempre avuto una profonda passione per le arti performative. Fin da giovane, ha dimostrato una versatilità innata nel mondo della recitazione. Il suo amore per la musica non è mai stato un segreto. La passione per il canto e la scrittura hanno fatto parte della sua vita fin dall'infanzia e adesso è arrivato il momento del debutto. Il singolo, scritto da Anthony con la collaborazione di Alessandro Gaydou per la parte musicale, riflette sul tema dell’abbandono.

Come si è avvicinato Anthony alla musica?

Per rispondere a questa domanda devo tornare indietro di parecchi anni a quando, prima di imparare a parlare ho iniziato ad ascoltare la musica. Lo facevo attraverso un vecchio walkman regalo di mio papà (credo sia ancora da qualche parte a casa dei miei) e a cercare di riprodurre suoni e parole. Fondamentalmente ha sempre fatto parte di me, poco più tardi infatti sono stato selezionato per cantare nel coro di voci bianche dei “piccoli Cantori di Torino”.

È stata ed è una compagna di vita per me ma ho iniziato a fare sul serio solamente da quando ho iniziato a scrivere i miei testi. Da lì è cambiato tutto.

Dal mondo della recitazione a quello della musica, come è avvenuto questo passaggio?

Non lo definirei un passaggio, penso piuttosto che un mondo completi l’altro anzi credo lo arricchisca, credo anche che l’arte non debba avere regole tanto meno etichette.

Acqua Naturale è il suo singolo di debutto, quale storia ci racconta?

Quante volte diamo per scontate le persone che ci stanno vicino e a cui vogliamo bene? E se queste ultime all'improvviso svanissero? Come sarebbe la nostra vita? Stare bene con se stessi è possibile senza condividere la vita con qualcuno? "Acqua Naturale" cerca di fare una riflessione intorno a questi concetti complessi utilizzando un linguaggio semplice.

Ha lavorato da solo alla scrittura del testo e della musica del singolo?

Ho lavorato da solo alla stesura del testo e delle melodie e ho collaborato con Alessandro Gaydou per quanto riguarda la parte musicale.

Potremo ascoltare altri brani?

Presto, presto, prestissimo.

La sua Torino musicale e non.

Torino è casa mia ed è sempre di ispirazione per i miei testi. Le strade, le piazze, i Caffè, la metro, la Mole, il Toro, il verde del Valentino, il Po, la gente. Tutto questo è quello che mi manca quando vado via da qui. Qualche giorno prima dell’uscita di Acqua Naturale ho attaccato dei post-it in giro per Torino con su scritto alcuni pezzi di testo, è stato divertente!