Cgil e associazioni siglano alleanza per dire sì ad un nuovo modello di sviluppo per Torino

È stato firmato oggi in via Pedrotti tra la Cgil Torino e le associazioni un Patto che sancisce un’alleanza torinese per un nuovo modello di sviluppo e di società.

CGIL TORINO, ANPI, ARCI, AUSER, AVVISO PUBBLICO, FRIDAYS FOR FUTURE, KYOTO CLUB, LEGAMBIENTE, LIBERA, UDU si riconoscono tutte insieme in un accordo per costruire una sede di confronto nella nostra città, per promuovere interazioni, scambi e alleanze per iniziative comuni, partendo dai bisogni e dalle proposte che il nostro territorio esprime.

È un percorso iniziato a livello nazionale più di due anni fa, per affermare i valori della Pace, un modello alternativo di sviluppo di società, in un contesto internazionale di crescenti minaccia per l’umanità.

Un percorso che ha dato vita a numerose iniziative e che culmineranno nella manifestazione nazionale del 7 ottobre 2023 a Roma, la Via Maestra - Insieme per la Costituzione.

Oggi alla firma del Patto erano presenti Gabriella Semeraro ed Elena Ferro CGIL Torino; Antonino Boeti ANPI Provinciale di Torino; Andrea Polacchi e Daniele Mandarano ARCI TORINO; Gabriele Moroni, ARCI Valle Susa-Pinerolo; Elio Canavesio AUSER TORINO; Diego Sarno AVVISO PUBBLICO; Mauro Maglione FRIDAYS FOR FUTURE Torino; Gianni SIlvestrini KYOTO CLUB; Sergio Capelli LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA VDA; Maria José Fava LIBERA PIEMONTE; Giuseppe Gulino UDU Torino.

Le sfide da cogliere:

1) aprire una discussione pubblica su quanti e quali impatti avranno per Torino le risorse del PNRR, con particolare riferimento al contrasto alla precarietà e il diritto a un lavoro buono e il diritto allo studio, all'ambiente e alla giusta transizione

2) II contrasto a ogni forma di discriminazione di genere e nei confronti delle persone razzializzate e LGBTQIA+ per contribuire a una cultura che escluda ogni forma di violenza contro le donne

3) affrontare con un nostro punto di vista la discussione sul presente e futuro di Torino a partire dal nuovo Piano Regolatore, strumento strategico in cui sarà individuato il volto della nuova Torino.

Questo patto è uno spazio aperto e collegiale in cui, nel rispetto delle proprie identità, si confrontano liberamente posizioni, opinioni e azioni intraprese per realizzare iniziative comuni, definendo insieme le priorità.

Il prossimo 20 ottobre 2023 ci sarà un'assemblea delle associazioni firmatarie del patto, in cui definire i primi obiettivi e le necessarie iniziative.