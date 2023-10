Aurora, l'inizio di via Fiochetto diventa strada scolastica: “Cambiamo la percezione degli spazi”

Buone notizie per tutti i bambini che frequentano la scuola primaria “Gabriella Poli” di via Fiochetto, nel quartiere Aurora, e le loro famiglie: il tratto di strada davanti all'istituto, infatti, è diventato strada scolastica grazie all'intervento della Città di Torino in collaborazione con la Circoscrizione 7.

La sperimentazione

Si tratta di una sperimentazione iniziata in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che andrà avanti almeno per un altro mese. Oltre alla segnaletica orizzontale e a quella verticale, sono state installate delle fioriere e la sosta è stata rivista (i parcheggi in linea sono diventati a lisca di pesce) per promuovere la moderazione del traffico: “La sperimentazione – spiega il coordinatore alla mobilità della Sette Giuseppe Piras – proseguirà su richiesta della scuola e dei genitori, che ci hanno segnalato la pericolosità degli attraversamenti pedonali limitrofi. Grazie a questi accorgimenti abbiamo fatto in modo di creare una chicane in grado di rallentare le auto”.

La visione

In caso di risultati positivi, la sperimentazione potrebbe andare avanti anche nei prossimi mesi: “La scelta di non chiudere completamente la strada – ha proseguito Piras – è dovuta ai flussi di traffico non così elevati e all'intenzione di realizzare un intervento che modificasse la sua visione in modo percettivo, abituando al cambiamento senza penalizzare troppo i residenti; se l'efficacia verrà dimostrata, in futuro lo status di strada scolastica potrebbe diventare definitivo anche attraverso la creazione di una vera e propria piazza. Tutte le scuole, in ogni caso, meritano attenzione”.