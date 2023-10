Sono molte le persone che prendono in considerazione la possibilità di acquistare dei vestiti di marca usati semplicemente perché magari hanno dei Brand di riferimento che amano e che possono vendere poi tra l'altro non solo vestiti ma anche scarpe o altri accessori e oggetti vari, e sono persone che vanno a cercare questi mercatini dove ci sono questi capi d'abbigliamento usati da poter acquistare, perché altrimenti non se le potrebbero permettere sostanzialmente.

E di sicuro se parlassimo di persone che si approcciano per la prima volta a questo mondo e quindi sono persone che magari hanno avuto la curiosità di iniziare a cercare nei negozi dove vendono vestiti di marca usati resteranno sorpresi in positivo, semplicemente perché si accorgeranno che ci stanno tantissimi negozi fisici se vivono nelle grandi città, ma ce ne stanno molti di più online e tra l'altro non parliamo solo di e-commerce,ma parliamo per esempio di App dove ci sono vari capi di varie marche famose.

Tra l'altro è chiaro che sono molto interessati a questi negozi anche quelle persone che decidono di rivendere i loro vestiti usati e pensiamo magari a una persona che può avere dei vestiti Gucci o Armani e per qualche motivo decide di venderle magari per questioni economiche, da questo punto di vista avrà tante possibilità.

Certo è che il fatto che ci siano tante aziende nel settore e tanti negozi e mercatini non vuol dire che tutti siano nello stesso livello, perché poi da quel punto di vista dovremmo essere noi abili a selezionare, e quindi trovare quelle realtà che per esempio ci danno una garanzia rispetto all' autenticità dei prodotti, e che quindi siano dei prodotti originali e non dei falsi quindi.

Infatti ci sono molti negozi che da questo punto di vista adottano delle procedure di controllo molto rigorose anche se siamo noi appunto a portare dei vestiti da vendere perché non vogliono fare brutte figure con i loro clienti, perché per loro significa distruggere la propria reputazione, viste le recensioni online negative che ci sarebbero.

Molti clienti dei negozi di vestiti di marca usati valorizzano l'esperienza d'acquisto

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte Siccome la concorrenza è spietata perché ci stanno tanti mercatini e negozi soprattutto on-line, e questo già lo sottolineavamo nella prima parte, è chiaro che anche gli stessi e le stesse clienti sono molto esigenti, e pretendono un'esperienza d'acquisto positiva a 360 gradi.

Questo significa poi nel concreto avere un supporto anche prima dell'acquisto soprattutto se parliamo online dove possiamo avere dei dubbi sulle taglie o se le politiche di reso e di rimborso in caso dovesse succedere che quando arrivano a casa questi capi di abbigliamento che abbiamo acquistato per qualche motivo non ci convincono, e potremmo fare riferimento sia ad una taglia sbagliata, oppure anche al fatto che non ci convince lo stato di custodia di quel capo d'abbigliamento perché magari vediamo che è troppo usurato, rispetto a quello che sembrava dalle foto sul sito.