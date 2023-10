Pioli “A Dortmund servirà un Milan più concreto e cinico”

DORMTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) - "Dopo la partita di domani sera mancheranno altre quattro giornate e 12 punti a disposizione: non può essere decisiva ma molto importante sì". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di Champions League sul terreno del Borussia Dortmund. "Per superare il girone servono molti punti - sottolinea il mister rossonero - Domani vogliamo fare bene con il nostro gioco e la nostra mentalità, contro un avversario energico e qualitativo, che non perde in Champions da due anni". In casa milanista brucia ancora il pari con il Newcastle, maturato al termine di una partita in gran parte dominata: "L'idea è cercare di essere pericolosi e controllare le partite, è difficile creare tante occasioni come con il Newcastle e non segnare, per questo domani dovremo essere più concreti e cinici", aggiunge l'ex mister di Parma e Lazio. Il 'muro giallò non fa paura: "Sarà bello giocare in questo stadio, ma non avremo timore. Un ambiente così non potrà che darci energia e adrenalina per fare la migliore partita possibile". Per Pioli, questa non sarà la Champions di Leao perchè "queste devono essere le partite del Milan per poi metterci a disposizione dei giocatori con più qualità e inventiva". "La seconda stella? Il nostro obiettivo è essere competitivi e cercare di vincere tutte le partite. Dobbiamo scendere in campo con convinzione, a fine stagione si tireranno le somme", spiega ancora il mister del 'Diavolò, che dopo il pesante ko nel derby hanno ritrovato smalto in campionato. "Lavoriamo assieme da questa estate e non può essere una brutta sconfitta ad interrompere un viaggio. Quello che abbiamo fatto è passato, dobbiamo pensare al futuro. Il club ci sostiene, l'importante è avere fiducia. Non siamo la migliore squadra del mondo - termina Pioli - ma una buona squadra che può togliersi delle soddisfazioni".- Foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).