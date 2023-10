Eventi |

BTM Basket Carmangnola: consegnate le nuove divise per la stagione sportiva 2023/2024

La cerimonia si è tenuto presso la sede centrale di Banca Territori del Monviso, a Salsasio di Carmagnola,

Consegnate le divise per la nuova stagione sportiva

La Sede Centrale di Banca Territori del Monviso, a Salsasio di Carmagnola, ha ospitato la consegna ufficiale delle divise della stagione sportiva 2023/2024 per tutto il settore giovanile del BTM Basket Carmagnola. Non solo la prima squadra, che milita in serie D, ma anche l’under 13, 14,15,17 e 19 saranno iscritte al campionato con il nome BTM Basket Carmagnola e riceveranno le nuove divise. “Uniformare le squadre è parte del processo di identificazione per essere parte di un’unica realtà” dichiara il presidente BTM Basket Sergio Randazzo. “Condividiamo i valori che stanno alla base della Società cestistica di Carmagnola – commenta Luca Murazzano, Direttore Generale di Banca Territori del Monviso – che sono l’attenzione ai più giovani, la centralità della persona e del singolo individuo, l’importanza di fare rete ed essere una squadra”. La Sala congressi BTM ha accolto oltre 150 ragazzi accompagnati dai genitori che, oltre a ritirare la divisa e un omaggio, hanno scattato le prime foto di squadra con il logo BTM Basket Carmagnola.

comunicato stampa

