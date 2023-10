Torna la “Festa dello sport pratica-TO in città”, il 5 ottobre al Pala Gianni Asti e Parco Ruffini

“Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”, sentenziava il poeta latino Giovenale nella Roma del primo secolo D.C.

In sintesi, fare sport fa bene: alla salute e alla socialità; educa al rispetto delle regole e degli altri.

L’esercizio fisico ha un ruolo prioritario per la salute, soprattutto in età evolutiva, ed è funzionale al raggiungimento di una crescita sana.

In quest'ottica, il Comune di Torino organizza per oggi, giovedì 5 ottobre, dalle 8.30 alle 13, la “Festa dello sport pratica-TO in città” al Pala Gianni Asti e nel Parco Ruffini, durante la quale saranno coinvolti oltre 4.000 alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie del capoluogo.

La giornata conta un'altissima adesione delle scuole dell'obbligo, con la partecipazione del 73 per cento delle classi primarie cittadine e dell'87 per cento delle secondarie.

I giovani studenti – in età compresa tra i 6 e i 14 anni – insieme ai loro insegnanti-accompagnatori e agli istruttori che hanno curato la realizzazione dei progetti sportivi scolastici, avranno l'opportunità di provare una grande varietà di discipline sportive di squadra e individuali praticabili a Torino, con il supporto delle A.S.D., delle S.S.D. e delle Federazioni Nazionali Sportive della città.

All'interno del Pala Gianni Asti, i giovanissimi saranno intrattenuti e coinvolti da un programma di animazione pensato per loro, sketch e pillole informative sul tema sport. Sono inoltre previsti interventi di nomi prestigiosi dello sport piemontese.

Verrà premiato l'istituto scolastico che ha partecipato con il maggior numero di classi; quello che ha aderito ai progetti sportivi con più sezioni; e il vincitore del concorso “Disegna lo sport” con il disegno più rappresentativo della manifestazione.

L'organizzazione dell'evento è stata affidata all'agenzia torinese ZIP srl, che, in partnership con la Città di Torino, si occuperà della progettazione, realizzazione e della gestione della giornata in tutti i suoi aspetti.