Vanchiglietta “si fa bella” per la festa di corso Belgio: tagliata l'erba in giardini e aiuole

Uno degli interventi più attesi da un intero quartiere è andato finalmente in porto, il tutto a ridosso di uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: i giardinieri del Comune, infatti, hanno realizzato lo sfalcio dei giardini e delle aiuole di Vanchiglietta.



I lavori in Vanchiglietta

I lavori, realizzati nella giornata di giovedì, arrivano a pochissimi giorni della Festa di corso Belgio, in programma domenica 8 ottobre dal mattino alla sera con un ricco calendario di eventi arricchito dalla presenza di numerose bancarelle e dall'apertura festiva dei negozi: “Grazie alla Circoscrizione 7 della Città di Torino – è il commento della locale associazione commercianti su Facebook - e al Presidente Luca Deri per aver reso bello il quartiere Vanchiglietta in occasione della Festa di Vanchiglietta Corso Belgio in Bancarella”.

La rotonda del Campus Einaudi

Ma non finisce qui, perché questa mattina l'erba alta è stata tagliata anche in un altro punto particolarmente critico: la rotonda del campus Einaudi in lungo Dora Siena, che come avevamo documentato la scorsa settimana presentava anche notevoli problemi di visibilità.