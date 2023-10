Da Hayez a Schifano: le opere delle gallerie di Flashback Habitat invadono l’ex brefotrofio

Hayez, Schifano, Tiepolo, Ontani saranno tra i protagonisti della 11esima edizione di Flashback Habitat Art Fair in programma dal 2 al 5 novembre.

Oltre 30 gallerie da tutta Europa

Nei 20 mila metri quadrati dell’antica villa ottocentesca si daranno di nuovo appuntamento oltre trenta gallerie da tutta Italia ed Europa per far rivivere l’arte antica e metterla in dialogo con quella contemporanea.

Tra le opere in mostra anche Boetti, Balla, De Chirico, Sironi, Nespolo e tanti altri.

Il tema della Metamemoria

Fil rouge della kermesse sarà quest’anno il tema della Metamemoria, ovvero quella capacità introspettiva che permette all’essere umano di valutare e monitorare la propria memoria.

“Tutto quello che copiamo è fatto Grazie alla memoria, averne la consapevolezza è fondamentale così come Flashback contribuiamo ad aprire a questa consapevolezza” spiegano Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, direttrice della kermesse.

L’immagine guida è ispirata all’opera Le Piante di Turi Rapisarda che fa parte di una serie dedicata agli immigrati e le immigrate dal Sud Italia, riprendendo così il tema della Metamemoria. Scatti che saranno in mostra nelle sale di Flashback: più di trenta opere realizzate tra gli anni ‘80 e ‘90.

Il progetto Opera Viva Barriera di Milano

Flashback ospita anche la nona edizione del progetto Opera Viva Barriera di Milano, il manifesto in piazza Bottesini che si svolge durante tutto l’anno.

L’11esima edizione di Flashback Habitat si arricchisce non solo nelle stanze dell’ex brefotrofio ma anche nel parco, con il progetto Vivarium. L’installazione site-specific Mushroom Forest di Michel Vecchi ha invaso infatti l’ampio giardino con i suoi funghi colorati.

Continua poi la mostra “Una vita migliore. Frammenti di storie dell’Istituto per l’Infanzia della Provincia di Torino” e Living Rooms con 17 stanze d’artista attive nella Palazzina A. Un progetto quello di Flashback Habitat che continua nella sua evoluzione come hub culturale della città di Torino.

Alberto Corrado: "Valorizzare la creatività"

“Torino e provincia è al terzo posto per costruzione di valore e creatività e il Piemonte al terzo posto. 8.2% del valore che viene costituto è in creatività e cultura. Dà lavoro a 125 mila addetti con un fatturato da 8 miliardi di euro” commenta Alberto Corrado di Camera di Commercio.

Per info: www.flashback.to.it