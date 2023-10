Champions League, Inter-Benfica 1-0: Thuram decide lo scontro diretto a San Siro

Dopo la 7^ giornata di Serie A, torna in campo la Champions League. Protagoniste come al solito le squadre italiane, pronte a dare battaglia alle proprie avversarie europee nella competizione internazionale per club più importante del continente.

Fra queste c’è ovviamente anche l’Inter di Simone Inzaghi, che è decisa a vendicare la finale persa lo scorso anno contro il Manchester City di Guardiola. I nerazzurri sono scesi in campo a San Siro per la 2^ giornata del proprio girone contro il Benfica. Come riportato su fezbet.eu.com , i padroni di casa hanno vinto con merito per 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo di Marcus Thuram.

Inter-Benfica 1-0, il racconto del match

L’Inter comincia bene la partita con fiducia, dimostrando di essere la squadra vice-campione d’Europa che ha eliminato proprio il Benfica dai quarti di finale della passata stagione.

I primi 45 minuti sono frenetici e intensi, ma senza nitide occasioni da gol da nessuna delle due parti. L’Inter è senz’altro la squadra più pericolosa, soprattutto in un paio di volte con Dumfries, ma chi deve seriamente scaldare i guantoni in una situazione è Sommer.

Al rientro dall’intervallo i nerazzurri ripartono con un altro piglio. Lautaro Martinez prende per mano i suoi compagni ed attacca senza sosta la difesa avversaria. Il portiere ospite respinge più volte le offensive dell’Inter, su tutte un paio di occasioni capitate proprio al capitano argentino. Non può nulla però a metà della ripresa quando, sul perfetto assist dalla destra di Dumfries, Thuram arriva puntuale all’appuntamento col pallone e lo infila in rete.

La squadra di Inzaghi avrebbe anche la possibilità di segnare altri 3 o 4 gol, ma la difesa del Benfica si salva in qualche modo rocambolesco. Finisce quindi con un meritatissimo 1-0 a favore della squadra milanese.

Inter, la situazione del girone D

Con questa importante vittoria l’Inter ha senza dubbio indirizzato il girone dalla propria parte. La squadra nerazzurra ha battuto la sua diretta rivale per la vittoria del girone, lasciandola addirittura a 0 punti nelle prime due partite.

La formazione di Inzaghi conta infatti 4 punti conquistati, dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro la Real Sociedad. Proprio il club spagnolo però è primo insieme all’Inter, visto che in contemporanea al match di San Siro ha sconfitto per 0-2 in trasferta il Red Bull Salisburgo.

Ora dunque la classifica vede Inter e Real Sociedad davanti a tutti con 4 punti, Red Bull Salisburgo fermo a 3 e Benfica ultimo a 0 punti conquistati.

Molto importante sarà la 3^ giornata: il 24 ottobre l’Inter ospiterà il Red Bull Salisburgo, mentre invece il Benfica avrà la Real Sociedad. Questa sarà un’ottima occasione per i nerazzurri di passare da soli in testa al girone al giro di boa ed affrontare sicuramente le gare di ritorno con i favori del pronostico.