Judo, campionati mondiali: la torinese Veronica Toniolo è iridata

Ai campionati Mondiali Juniores di Judo svoltisi a ODIVELAS (POR) ieri, VERONICA TONIOLO ha bissato il successo di un mese fa ai campionati europei vincendo in terra lusitana una nuova medaglia d'oro nella categoria -57, quella del campionato del Mondo appunto!

Un successo non inaspettato ma sicuro difficile da cogliere perché quando sei il numero uno della Ranking mondiale tutto è più difficile e nulla è scontato...

Mai nessuno come lei nell' Italia in judogi, perchè in sei anni di attività internazionale ha fatto 10 edizioni tra campionati del mondo ed europei e ha portato a casa otto medaglie di cui quattro d'oro!!

E ieri Veronica ha incassato anche 700 punti olimpici freschissimi che la catapultato tra le prime dieci atlete della ranking olimpica per Parigi 2024,la più giovane di tutte!! Che dire un enfant prodige in judogi...

Veronica è figlia di Raffaele Toniolo e Monica Barbieri assi del judo, oggi stimatissimi tecnici internazionali che sono di casa all'AKIYAMA di Settimo Torinese ove Raffaele è stato il primo tecnico prima di trasferirsi per amore a Trieste da Monica. Ma tutta la squadra del Centro Sportivo Olimpico dell Esercito Italiano, di cui Veronica fa parte assieme a stelle come Basile, Lombardo e Mungai, si allena a Settimo Torinese e quindi tutta la famiglia, anche la sorella Elisa judoka e studentessa alla Facoltà di Fisica di Torino, sono spesso all'ombra della mole per preparare questi traguardi.