Basket, per la Reale Mutua primo impegno in trasferta a Rieti

Si avvicina la prima trasferta del campionato per la Reale Mutua Basket Torino, che questa domenica alle ore 18.00 affronterà al Palasojourner la Real Sebastiani Rieti di coach Alessandro Rossi.

"Possiamo considerare Rieti tra le migliori squadre non solo del nostro girone ma dell'intero campionato," afferma coach Franco Ciani. "Hanno esperienza, fisicità, il giusto livello di intensità e cattiveria agonistica, ed è una squadra allenata bene da un allenatore che ha già vinto questo campionato. Inoltre possono contare su un fattore campo molto importante, quindi sarà una partita estremamente impegnativa. Per noi sarà interessante verificare la nostra capacità di mantenere identità e rendimento in uno dei campi più difficili del nostro campionato."

"Domenica ci aspetta una vera battaglia in un campo caldo e difficile come quello di Rieti," conferma Federico Poser, che nella vittoria contro Latina ha registrato un career high da 23 punti, catturando anche 12 rimbalzi. "Noi siamo pronti e carichi per provare a iniziare al meglio anche in trasferta".

Gli avversari

Come Torino, anche la Real Sebastiani Rieti è reduce da una vittoria all'esordio in campionato: la formazione di coach Rossi ha battuto in trasferta Agrigento per 67-75. La stella della squadra è Jazz Johnson, combo guard americana che nella prima stagionale ha segnato 19 punti ed è reduce da una stagione da protagonista a Rimini. Johnson divide i minuti in cabina di regia con Marco Spanghero, veterano della Serie A2 e anche della categoria superiore. La guardia tiratrice titolare è Vittorio Nobile, la scorsa stagione a Udine, mentre le posizioni di 3 e 4 sono ricoperte da Alvise Sarto e Davide Raucci. Sotto canestro c'è Dustin Hogue, centro americano atipico per dimensioni (198 cm) che nel 2017 e 2018 ha raggiunto due volte la finale scudetto con la maglia di Trento. In uscita dalla panchina, coach Rossi può contare sui centimetri di Danilo Petrovic e l'esperienza di Nazzareno Italiano e Andrea Ancellotti.

Note e injury report

Matteo Schina è ancora fermo a causa del trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nel match di Supercoppa contro Monferrato.

Diretta TV

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (servizio in abbonamento).