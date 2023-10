Domenica sette corse e 65 cavalli in pista all'ippodromo di Vinovo

Appena il tempo di mandare in archivio i due Criterium Torinesi, vinti da FolletoCar e Francy Caf per le femmine entrambi interpretati da Pippo Gubellini, e all'Ippodromo di Vinovo è di nuovo tempo di trotto per una domenica che si annuncia intentissima. L'8 ottobre una parte la riunione sulla pista torinese e dall'altro uno sguardo a Roma, con le due corse più attese dell'anno, il Derby e le Oaks per le femmine. Comunque vada a finire, per i 3 anni la prima rivincita dell'anno sarà poi il 1° novembre a Vinovo con l'edizione 2023 del Gran Premio Orsi Mangelli.





Intanto però sulla pista torinese questa domenica dalle 15 in scena sette corse, due delle quali con partenza fra i nastri: una sarà riservata ai gentlemen, l'altra agli allievi. Appuntamento clou con il premio Portogallo: dietro le ali dell’autostart ben dieci soggetti di due anni, con una rosa molto ampia per il pronostico. Tra i nomi caldi, Flavi Dance e Falaise Dance, entrambi allenati da Marco Smorgon che con i puledri (ma non sollo) riesce sempre a fare un ottimo lavoro.





Tutto da vedere anche il premio Lisbona, un miglio per i 3 anni. Qui i favori del pronostico sono per Evelyn’s, reduce da un bel percorso tra i gentleman con Pasquale Carlone, questa volta affidata a Simone Mollo. Nei gentlemen invece grossa chance per Desiderio D’Arc, allievo di Santo Mollo (impegnato sia nel Derby che nelle Oaks) che l'affiderà a bravissimo Filippo Monti. Due successi consecutivi e quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, fanno del pupillo di Vittorio Bitteleri il favorito della corsa. Rivale dichiarato D’Artagnan Bar con la guida di Michele Bechis. Molto aperta la corsa riservata ai giovani futuri driver: otto impegnati sulla distanza del miglio e nomi importanti come Aspromonte Jet, Canal Grande Rob e Beckham.

L’ingresso come sempre è gratuito, ci sarà al solito lo spazio per le famiglie nel quale far giocare e divertire i loro figli e sarà anche possibile assistere sul maxi schermo alle due corse romane. In più aperto al solito il Ristorante “La Scuderia”, in posizione strategica per godersi il pomeriggio.