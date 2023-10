Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo rompe il tabù con Cuneo, ma prende solo un punto

La Wash4green Pinerolo rompe il tabù con Honda Olivero San Bernardo Cuneo, portandosi a casa un punto dalla sfida casalinga a Villafranca Piemonte. Cosa non riuscita lo scorso anno. Ma poteva ottenere in più dall'esordio casalingo. Una partita sporcata dall'infortunio di D'Odorico a metà del primo set.

Primo set

Pinerolo parte con un muro e nelle battute iniziali sembra tenere testa alle avversarie. Ma si disunisce verso metà set. Sull'11-15 arriva l'infortunio di D'Odorico che cade male dopo una schiacciata. Portata via in barella, entra Ungureanu. Continuano i problemi in banda e, sul 14-21, coach Marchiaro toglie Sorokaite, in difficoltà in ricezione e in attacco, inserendo capitan Bussoli. Cuneo, trascinata da Adelusi, vola sul 16-24 e chiude 18-25 con un muro su Akrari.



Secondo set

Cuneo parte benissimo e arriva al 2-7. Pinerolo migliora la ricezione e rientra in partita gradualmente e agguanta il 13 pari con il muro di Akrari. Il parziale viaggia punto a punto. Quando le cuneesi commettono un fallo da 4 tocchi, confermato dal check ed è 24-23. La Wash4green chiude subito con un muro di Polder.



Terzo set

Pinerolo parte forte e con un turno di servizio di Storck arriva sul 7-4. Sale in cattedra Cambi e il vantaggio sale a +6. Un ace di Ungureanu alza ancora l'asticella per le cuneesi che non riescono più a recuperare. Il set si chiude con un ace fortunoso di Sorokaite, con il servizio che tocca il net.



Quarto set

Cuneo ritorna in campo determinata e mantiene un largo vantaggio sino al 18-24, quando Pinerolo annulla 5 set point con Akrari al servizio. La centrale mette a segno 3 ace, ma poi tira fuori il servizio del potenziale pareggio e cede il set alle ospiti.



Quinto set

Le ospiti vanno avanti 0-2 e 3-6, poi Pinerolo mette la freccia e va avanti 8-7 con Ungureanu e Storck. Ma le cuneesi rispondo, andando sull'8-11. Le 'pinelle' provano a tenerla viva, ma Haak chiude con il colpo del 13-15.