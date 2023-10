Ippodromo di Vinovo: il 1° novembre, rivincita del derby e delle Oaks nel gp Orsi Mangelli

Roma e Vinovo, nel nome del trotto. Il tempo di celebrare i vincitori del Derby e delle Oaks con i successi di Expo Wise As insieme ad Alessandro Gocciadoro ed Euphoria Bi con Mauro Biasuzzi la mente va già al 1° novembre che sarà la giornata del doppio Gran Premio Orsi Mangelli sulla pista torinese, prima vera rivincita per tutti.

Il trotto a in realtà Vinovo tornerà già domenica 15 ottobre ma intanto cresce l'attesa per l'Orsi Mangelli, ultima grande corse del 2023 per i 3 anni, che avrà anche molti eventi collaterali.

Uno su tutti, organizzato con l’Associazione 2.8 e che porterà a Torino un Maestro (con la m maiuscola) della fotografia mondiale. La star del Work Shop fotografico sarà infatti, per la prima volta in Italia, Alan Crowhurst. Per chi non lo conoscesse, è l'unico fotografo al quale è permesso entrare nelle scuderie di Sua Maestà in Gran Bretagna. Fotografo sportivo dell'anno e vincitore di numerosi premi internazionali, ha uno stile unico.

Martedì 31 ottobre dalle ore 18,00 alle 20,00 la parte teorica tenuta all’interno della tribuna dove Alan Crowhurst presenterà dei suoi lavori e sarà possibile assistere ad uno shooting in studio con due drivers. Mercoledì 1° novembre la parte pratica. Dalle 10,00 alle 19,00 Alan seguirà i fotografi presenti, insegnando la sua Arte, attraverso un mondo magico descritto perfettamente da Charles Bukowski. La direzione dell'Ippodromo di Vinovo concederà speciali accessi alle scuderie, per il dietro le quinte, durante la mattinata per ritrarre chi lavora al servizio dei cavalli. Al pomeriggio si avrà l'opportunità di fotografare gli attori del Gran Premio Orsi Mangelli, dal parterre e da un’area dedicata e protetta all’interno della pista.