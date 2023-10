Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta con uno 0-3 dall’Igor Gorgonzola Novara

Il derby piemontese della prima giornata di campionato sorride all’Igor Gorgonzola Novara che espugna 0-3 un PalaFenera tutto esaurito.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizia piuttosto contratta, soffre in ricezione e ha la peggio 20-25 in una primo set quasi in mano alle ospiti. Le due successive frazioni, più combattute, si risolvono a favore della squadra di Bernardi grazie alla maggior concretezze nelle fasi finali, dopo aver annullato due e uno sei point alle biancoblù.

A Chieri, orfana dell’infortunata Omoruyi, non bastano né l’ottimo esordio di Skinner che sigla 14 punti con il 48% di positività in attacco, né gli 11 punti a muro (di cui 6 di Gray). Dall’altra parte della rete Akimova si merita il premio di MVP con una prova in crescendo condita da ben 21 punti; in doppia cifra anche Chirichella, Bosetti e Buijs tutte con 10 punti.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (20-25; 27-29; 25-27)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 2, Grobelna 9, Weitzel 7, Gray 9, Kingdon 3, Skinner 14; Spirito (L); Morello 1, Anthouli 6, Papa, Zakchaiou 2. N. e. Kone, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio 2, Akimova 21, Danesi 7, Chirichella 10, Bosetti 10, Buijs 10; Fersino (L); De Nardi, Szakmary. N. e. Bartolucci, Bonifacio, Guidi, Durul (2L). All. Bernardi; 2° Baraldi.

ARBITRI: Pozzato di Bolzano e Giardini di Verona.

NOTE: prima dell’inizio della partita l’ex Francesca Bosio è stata premiata con un mazzo di fiori, mentre Anna Gray ha ricevuto il premio della Lega Pallavolo Serie A Femminile di miglior muro della stagione 2022/2023. Presenti 1508 spettatori. Durata set: 25’, 36’, 36’. Errori in battuta: 6-10. Ace: 4-4. Ricezione positiva: 55%-59%. Ricezione perfetta: 25%-22%. Positività in attacco: 37%-43%. Errori in attacco: 11-7. Muri vincenti: 11-3. MVP: Akimova.

La cronaca

Primo set – L’incontro si apre con un ace di Akimova. Sul 4-4 Novara piazza un break di 4 punti che la porta sul 4-8 (Danesi). Una palla morbida di Skinner da posto 4 ferma la striscia ospite (5-8). Dopo una fase equilibrata l’Igor tocca i 6 punti di vantaggio sull’8-14 grazie all’azione a rete di Chirichella e al servizio di Akimova, costringendo Bregoli a esaurire i suoi time-out. Su 12-18 il tecnico biancoblù cambia la diagonale inserendo Morello e Anthouli. La mossa dà i suoi frutti: con un parziale di 6-1, i muri della coppia Anthouli-Gray e gli attacchi di Anthouli riportano Chieri a contatto (18-19). Sul possibile 19-20 il videocheck chiamato da Bernardi riscontra un’invasione a rete ed è 18-21. Nel finale Novara è più concreta e chiude 20-25 al primo tentativo con Chirichella (top scorer del set con 6 punti).

Secondo set – Avvio di set equilibrato, e sul 6-5 messo a terra da Grobelna si registra il primo vantaggio del match per Chieri. Sul 6-7 Papa dà il cambio a Kingdon. Novara sale a 6-9, le biancoblù restano in scia, ritrovano la parità a 13, e su servizio di Malinov strappano a 16-13 (Gray). Il vantaggio chierese si azzera sul 20-20 (muro di Chirichella). Sul 22-22 l’attacco di Gray e una doppia danno a Chieri due palle set. Bosetti annulla la prima, quindi gli errorri in attacco di Grobelna e Skinner capovolgono il punteggio in 24-25. Entra Zakchaiou e firma subito il 25-25. Le padrone di casa annullano altre due palle set con Zakchaiou e Weitzel. Akimova sigla il 27-28. Nell’azione successiva Akimova attacca fuori, ma Papa ammette il tocco a muro e l’Igor si aggiudica la frazione 27-29.

Terzo set – Dopo un inizio favorevole a Novara (3-6) Chieri impatta sul 10-10, passa a condurre 14-12 con Skinner e Gray e raggiunge i 3 punti di margine sul 17-14 con Skinner. Akimova e Danesi riportano il punteggio in parità a 17. Dopo l’ingresso di Anthouli e Morello le biancoblù tornano sopra 21-18, ma Akimova, un errore in attacco e un’invasione di nuovo rimettono tutto in discussione. Con Anthouli e Skinner le chieresi guadagnano un set point, lo annulla Akimova, che poi sigla anche il 24-25. Il primo match point di Novara se ne va su errore di Bosetti, ma la vittoria ospite è solo rimandata: ancora Akimova chiude i due scambi successivi e fa scendere i titoli di coda sul 25.27.

Il commento

Ilaria Spirito: «Spiace non aver potuto rendere felici i tifosi con una vittoria. E’ stata una partita abbastanza complicata. Siamo partiti subito contro una squadra molto attrezzata, lo siamo anche noi ma dobbiamo ancora aggiustare determinati meccanismi».

Eleonora Fersino: «Siamo contente, abbiamo iniziato il campionato nel modo migliore possibile nonostante ci trovassimo a fare i conti con una situazione tutt’altro che semplice. Abbiamo giocato una buona partita, lottata, con finali di set sempre testa a testa contro un avversario che ha fatto di tutto per metterci in difficoltà. So che è ancora presto per esprimersi ma una cosa la posso dire: in questa squadra vedo una gran voglia di vincere, l’atteggiamento giusto e combattivo per rimanere sempre in gioco anche quando le cose sembrano compromesse».