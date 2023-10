Toro flop nei derby, Cairo conferma Juric: “Fiducia totale, ma sono molto dispiaciuto” [VIDEO]

Ivan Juric confermato, nonostante il derby perso. E’ totale la fiducia che Urbano Cairo, presidente del Toro, ripone nel tecnico. Non pesa nel giudizio globale l’ennesima stracittadina persa, questa volta per 2-0. “Ho fiducia totale in Juric” ha affermato il presidente, alla guida del club granata da 18 anni.

Cairo: "Perdere così non è stato bello"

“La partita non mi è piaciuta, si è visto poco da ambo le parti. Ma perderla così non è stato bello, è stata una brutta cosa” ha analizzato Cairo. Il presidente ha però rigettato al mittente le accuse di un Toro troppo arrendevole nei derby sotto la sua presidenza: “Non è che il Toro negli ultimi 30 anni avesse vinto tante partite, le vittorie risalgono a prima”.

"Dobbiamo invertire subito la rotta"

Rimane netta la volontà di dare di più, di invertire la rotta: “Dobbiamo però cercare di fare meglio, era una partita alla portata. Con un primo tempo di studio da ambo le parti senza grandi occasioni. Si poteva fare qualcosa di più, sono stato molto deluso anche io. Sono molto dispiaciuto”.