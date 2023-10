Chivasso celebra la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze

Il Comune di Chivasso, in collaborazione con la Consulta delle Pari Opportunità, aderisce alla “Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze", indetta dall'Onu per sensibilizzare sui diritti delle minori e sulla necessità di promuoverne l’emancipazione. La giornata si celebra domani 11 ottobre e tende a promuovere anche il manifesto “InDifesa – per un'Italia a misura delle bambine e delle ragazze", proposto dalla Fondazione Terre des Hommes Italia onlus.

“Vogliamo sensibilizzare su una questione – ha commentato il sindaco Claudio Castello - che ci deve porre con consapevolezza davanti ad una doppia discriminazione per l’età ed il genere delle minori che solo nell’ultimo anno, in Italia, sono ad esempio vittime di reati in aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Violare l’infanzia è una colpa che non ci possiamo permettere nemmeno con l’indifferenza. Per questo la giornata del 11 ottobre – ha concluso il primo cittadino di Chivasso – deve servire a rinvigorire le coscienze e l’impegno di tutti noi”.

In occasione della “Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze", verrà esposto sulla facciata del palazzo comunale, uno striscione arancione, identificato dall'Onu come colore simbolo, e sarà distribuito del materiale informativo. Contestualmente, ripartono le iniziative della Consulta presieduta da Tatiana Verlaet.

“Voglio esprimere la mia gratitudine e stima alle mie colleghe della Consulta – ha detto Verlaet - per il loro grande impegno e partecipazione. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale tutta, e in particolare all'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Chivasso Tiziana Siragusa che ha sostenuto e reso possibile il nostro progetto”.

“La prima iniziativa della Consulta delle Pari Opportunità – ha aggiunto l’assessora alle Politiche sociali Tiziana Siragusa – è dedicata alle bambine per rivendicare, a partire dall’infanzia, i diritti delle donne. L’appello lanciato in questa giornata è rivolto a tutti coloro che si occupano di educazione e della crescita dei nostri figli e delle nostre figlie, dalla famiglia alla scuola, alle varie realtà educative nelle quali le bambine sono inserite. Ringrazio la presidente Verlaet e la Consulta nel suo complesso per la passione e l’impegno che stanno ponendo nelle iniziative che, a cominciare da questa – ha concluso la componente della Giunta Castello -, porteranno avanti”.