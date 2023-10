Cinque anni senza Anna, la “ballerina del Balon”: la band Smoking Monkey le dedica una canzone

Cinque anni fa se ne andava Anna Camillini, la mitica “ballerina del Balon”: per celebrarla al meglio, proprio nel giorno dell'anniversario dalla morte, la band torinese degli Smoking Monkey ha fatto uscire la canzone “Anna (i veri pazzi siamo noi)” a lei dedicata.

Annina, un'icona torinese

Impossibile non ricordare una delle figure più iconiche della storia popolare torinese recente, nota ai più per le movimentate e colorate performance danzerecce a tantissime manifestazioni ma in grado di attraversare decenni e temi: “La canzone – ha scritto la band sui social - vuole essere un ricordo dolce di questa figura, un regalo per tutti i torinesi. Una memoria, una riflessione sull’appellativo con il quale veniva chiamata e poi pubblicata su YouTube”. Ricordiamo, inoltre, che è ancora in fase di lavorazione un film sulla sua storia.

“I veri pazzi siamo noi”

Il titolo “gioca” proprio su quel soprannome (Anna la pazza, ndr) assegnatole su numerosi video che la ritraggono: “Probabilmente – concludono - l’abbiamo compresa troppo tardi, Annina. Ma, come sempre, degli errori ce ne accorgiamo sempre a posteriori perché...i veri pazzi siamo noi”. La canzone è disponibile per l'ascolto a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=7G8Zs4BepFw

Di seguito, il testo completo:

Ti ho vista camminare nel quartiere del pallone

Un passo dopo l'altro in giro col tuo gonnellone

Tra una piroetta, un salto e una moneta per un caffè

Tra una festa in Borgo Dora e aperitivi in quella piola

Tu tra vigili e cantanti tenti quella capriola

La paura di cadere non fa più parte di te

E tu che dietro quel sorriso chissà cosa nascondi

Come d'estate i piedi nelle calze blu

Ma ti senti in paradiso quando parte questo groove

Quindi Anna

Balla

Non sei stanca

Anna

Anna

Tu balla

Non sei pazza

Anna

Tra un applauso e una risata

Tu volteggi senza sosta

Segui il ritmo della vita forse troppo disinvolta

Ma alla fine cosa importa in questa vita il senso qual è?

La tua sciarpa che si incastra calpestata da una scarpa

Poi inciampando schiena a terra tu continui la tua danza

Perché in fondo sai cadere e poi rialzarti meglio di me

E tu che dietro quel sorriso

Chissà cosa nascondi

Come d'inverno i piedi nelle calze blu

Chissà se in paradiso ora risuona questo groove

Quindi Anna

Balla

Non sei stanca

Anna

Anna

Tu balla

Non sei pazza

Anna

I veri pazzi siamo noi