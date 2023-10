Domenica 15 ottobre tour guidato alla Villa Romana di Almese

Domenica 15 Ottobre sarà̀ possibile visitare la Villa romana di Almese e la Villa romana di Caselette per scoprire come vivevano i romani in Valle di Susa nel primo secolo d.C. Tornando indietro nel tempo sarà̀ possibile entrare nelle stanze delle ville e immergersi nell’atmosfera di due dei più importanti complessi residenziali extraurbani di epoca romana in Piemonte.