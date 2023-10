Due milioni di euro per dare nuova vita per cinque impianti sportivi torinesi

Inizieranno tra la fine del 2023 e i primi mesi del prossimo anno i lavori di manutenzione straordinaria diffusa degli impianti sportivi dello stadio del Baseball di via Passo Buole, della palestra Cecchi, della piscina Colletta e dei campi da calcio Ruffini e Colletta.

Il piano degli interventi è stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale, con una delibera proposta dall’assessore allo Sport Domenico Carretta. Il costo complessivo sarà di circa 2 milioni di euro iva compresa finanziati con i fondi del Piano Integrato Urbano, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per quanto riguarda lo stadio del Baseball verranno rifatti gli spogliatoi e i nuclei anti bagni, i bagni e le docce compresa l’impiantistica idraulica. Saranno sostituiti i serramenti interni, la rete idrica di scarico e sarà messa a punto la recinzione lungo via Pio VII e via Bossoli nel tratto adiacente al Parco di Vittorio.

I lavori alla palestra Cecchi riguarderanno gli spogliatoi, i nuclei anti bagni, i bagni e docce, compresi gli impianti idraulici. Sarà riqualificato lo strato superficiale di gioco e della tracciatura. Sarà rifatta la guaina di impermeabilizzazione del terrazzo sul corridoio dei lucernai e dell’ingresso sottostante, tutti i serramenti e la pavimentazione esterna. Gli stessi interventi saranno effettuati alla piscina Colletta con l’aggiunta della riqualificazione completa dei rivestimenti e del fondo della vasca esterna e parte della spiaggia della piscina, dei componenti dell’impiantistica tecnologica di trattamento delle acque. Sarà anche realizzata una nuova vasca di compenso.

Ai campi da calcio Ruffini sarà rifatto il manto di gioco e quelli a 5 saranno ricoperti da un tappeto in erba sintetica di 27 millimetri di altezza, mentre quelli della Colletta avranno un nuovo fondo in sintetico.