L'associazione Amico Libro presenta l'ultima fatica letteraria di Arnaldo Gabutti

L’associazione di volontariato culturale Amico Libro OdV, in collaborazione con la Fondazione Paolo Ferraris, organizza giovedì 12 ottobre (17.30 – 19.00) la presentazione di “Vita quotidiana in Valsavarenche - Val di RhÍmes - Valle Orco - Val Soana nei diari dei guardiaparco 1945 – 1968” alla presenza dell’autore Arnaldo Gabutti. Appuntamento presso la Biblioteca Civica Centrale di Torino, via della Cittadella 5.

Arnaldo Gabutti ha raccolto in questo libro brani tratti dai diari che i guardaparco del Parco Nazionale del Gran Paradiso erano tenuti a scrivere durante le giornate di servizio, su precisa disposizione del Direttore Sovrintendente Prof. Renzo Videsott. Essi dovevano riportare nel diario l'itinerario giornaliero, l'ora della partenza e dell'arrivo, osservazioni sugli animali che vedevano e sulla natura in generale e notizie sulle persone in visita al Parco. Essi durante l'estate abitavano in alta montagna, nei casotti, i pi ̆ antichi dei quali risalivano all'epoca della riserva reale di caccia. In questo volume, Arnaldo Gabutti ha preso in considerazione i diari dei guardaparco delle valli Valsavarenche - Val di RhÍmes - Valle Orco - Val Soana.