Snack con frutta invenduta e riciclo degli scarti per produrre pane. Torino punta alla neutralità climatica con il cibo

Panacea Social Farm ricicla gli scarti della filiera agroalimentare per la produzione di pane e prodotti da forno. Con Consorzio Kairos Cascina Falchera ospiterà un laboratorio di trasformazione degli ortaggi, una produzione di torte e dolci con il grano antico della Valsusa e le uova raccolte in loco, un impianto di allevamento delle lumache, oltre ad aumentare le arnie. Italia Plant Based srl punta a creare degli snack salutari e polvere di frutta con gli ortaggi, pere e mele invendute al CAAT.

Il Local Green Deal

Sono queste tre, delle sette imprese, che riceveranno un sostegno economico e di un tutoraggio da parte della Città, individuate tramite la call "Cibo circolare", lanciata nell'ambito del progetto SME4GREEN da Torino City Lab. È questo uno dei tasselli del primo Local Green Deal , il patto sottoscritto oggi in Comune che ha come obiettivo la realizzazione di un sistema del cibo sostenibile e circolare.

Gli obiettivi

Al progetto hanno aderito più di 20 imprese e associazioni. Il Local Green Deal raccoglie una serie di azioni per promuovere una produzione sostenibile, incentivare una distribuzione a basso impatto ed espandere la filiera corta, educare a un’alimentazione sana, prevenire e ridurre gli sprechi alimentari e il packaging dei prodotti. " Ad inizio mandato - ha osservato l'assessore alla Transizione Chiara Foglietta - abbiamo partecipato ad una call aperta, insieme ad altre 99 città, per la neutralità climatica nel 2030 ".

I commenti

"Ripensare il modo - ha aggiunto l'esponente della giunta- in cui produciamo e consumiamo il cibo, recuperare e ridistribuire le eccedenze e sostenere i cittadini nella creazione di nuove comunità energetiche da fonti rinnovabili, promuovendo azioni di sistema, non è solo una contromisura agli effetti del cambiamento climatico, ma può dare un contributo importante allo sviluppo umano, alla riduzione della povertà e al miglioramento della qualità di vita di tutte le persone, accrescendone la fiducia in un futuro più equo, green e sostenibile ”.