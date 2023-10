Un sito per seguire online i progetti del PNRR in corso sul territorio di Città metropolitana di Torino

Anche la Città metropolitana di Torino ha in linea un nuovo sito https://pnrr.cittametropolitana.torino.it/ dedicato a monitorare e valorizzare l'avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR sul territorio, come già ha fatto il Comune di Torino con il sito www.torinocambia.it

"La Città metropolitana di Torino è un attore fondamentale per l’attuazione del PNRR sul territorio e sta lavorando per rispettare le precise tempistiche imposte dal Piano: questo nuovo sito offre la possibilità di seguire in tempo reale lo sviluppo dei progetti in un'ottica di trasparenza e contatto diretto con amministratori e cittadini" commenta il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo che ha voluto la realizzazione del sito.

Si tratta di una piattaforma per informare i Comuni e la popolazione del territorio metropolitano sull’inizio e sulle fasi di realizzazione delle centinaia di interventi resi possibili dai fondi del PNRR e da altre risorse nazionali ed europee.

Realizzato anche in questo caso dal CSI Piemonte, Dipartimento comunale per i Fondi Europei e PNRR, il sito è suddiviso in 6 focus Ediliza scolastica, forestazione, Piani urbani integrati PUI, mobilità - infrastrutture e i due PINQUA ricami urbani e residenza-resilienza.

I progetti finanziati dal PNRR vedono la Città metropolitana di Torino coinvolta sia in qualità di soggetto attuatore che in qualità di coordinatore e regia; gli ambiti tematici d’azione sono otto, sudidvisi per categorie per agevolare la ricerca delle singole schede intervento.

Riguardano sfide come la transizione energetica, la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, la tutela del territorio e della sempre più preziosa risorsa idrica, il potenziamento del sistema scolastico, dagli asili nido all’Università, l'inclusione sociale e la coesione territoriale.

Gli interventi finanziati sono in tutto 219, per 369 milioni di euro investiti e 80 i Comuni del territorio torinese interessati alle realizzazioni.

"La struttura di Città metropolitana quando opera come soggetto attuatore titolare del progetto è responsabile degli adempimenti amministrativi, dalla procedure di gara agli affidamenti diretti nei confronti di enti in house, dalle attività di gestione, al monitoraggio, al controllo amministrativo ed alla rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione. E’ questo il caso degli interventi nell’ambito dell’edilizia scolastica, della difesa del suolo e, almeno in parte, della forestazione urbana" aggiunge il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo.

Degli oltre 105 milioni di euro a valere sugli 86 interventi attuati dall’Ente, oltre 68 milioni risultano già impegnati alla data del 30 giugno 2023: si tratta di lavori pubblici di cui la Città metropolitana di Torino è soggetto attuatore ed interessano l’intero territorio amministrato dall’Ente di area vasta.

Nel secondo caso, i progetti rientrano nella titolarità di altri soggetti pubblici, che sono i responsabili diretti dell’attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi, mentre Città metropolitana ha il compito di coordinare, supportare e assistere gli enti locali del territorio ed è responsabile in solido con essi per il rispetto dei principi, dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi da realizzare, in linea con quanto indicato all’interno del PNRR.