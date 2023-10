Scontri a Torino per Meloni, Lo Russo: "Serve buon senso uso forza. Mi fido della polizia"

“Bisogna conciliare l’esercizio democratico, con il rispetto delle regole, se no si passa dalla parte del torto anche quando si ha ragione”. Così il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto ai microfoni di Radio Jukebox sugli scontri tra studenti e polizia in occasione della visita del premier Giorgia Meloni del 3 ottobre scorso.

Il prefetto: "Intervento polizia dovuto"

Il nuovo prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna, all’indomani delle tensioni e cariche ai manifestanti, aveva difeso l’operato degli agenti: “L'intervento delle forze di polizia è stato dovuto, perché ha garantito lo svolgimento di una manifestazione di politica nazionale".

Lo Russo: "Buon senso sull'uso della forza"

“Questo – ha osservato oggi il primo cittadino in radio - è tema complesso, anche dal punto di vista politico: non c’è una regola che valga sempre”. “Serve – ha proseguito il sindaco - il buon senso, sull’uso della forza, da parte di chi gestisce l’ordine pubblico. Non sempre c’è condivisione, ma ci dobbiamo affidare di chi ha questa responsabilità”.

"Mi fido a affido alla polizia"

“Quando ci fu il corteo degli anarchici fu fatta una scelta diversa rispetto a quella della scorsa settimana: mi fido e affido a chi ha la responsabilità della gestione dell’ordine pubblico” ha concluso Lo Russo