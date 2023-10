"Siamo a Gerusalemme, ma stiamo bene". Anche don Riccardo, cappellano del Toro, tra gli italiani in Israele

"I problemi veri sono a Gaza e stanno tentando di bombardare Tel aviv. A Gerusalemme vecchia non ci sono tensioni, per ora". Don Riccardo Robella, cappellano del Toro e sacerdote che fino a poco fa era alla guida della parrocchia della Santissima Trinità di Nichelino, per poi spostarsi a Leini (Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo), risponde con un sorriso alla videochiamata, mentre si trova all'interno di un edificio religioso."Un posto meraviglioso, dei maroniti". Intorno a lui, le persone che sono partite per il pellegrinaggio in Terra Santa, senza avere la minima idea di quel che li avrebbe attesi, dopo qualche giorno. In tutto 27, ma prima erano 29. "Siamo arrivati il 2 ottobre: dovevamo ripartire ieri, ma siamo riusciti a far partire almeno due che erano con noi, per motivi di salute. Eravamo comunque a fine pellegrinaggio".

Il programma, se tutto fila liscio, è chiaro: "Torniamo su verona e poi in bus fino a Torino. Siamo tranquilli: tutto il gruppo è in buono stato".

C'è anche spazio per una passione molto più terrena: quella per il Torino. "Ho visto il derby da qui, lasciamo stare".