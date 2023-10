I drammatici fatti di Israele portano alla sospensione del tour di Batsheva Dance Company

A causa dei drammatici eventi in corso in Israele e delle relative misure di sicurezza adottate nel Paese, Batsheva Dance Company è stata costretta a rinviare il tour in Italia.



Viene quindi sospeso, nell’attesa di poterlo riprogrammare al più presto, lo spettacolo MOMO nell’ambito di Torinodanza Festival, previsto il 17 e alle Fonderie Limone di Moncalieri.



Vengono inoltre sospese le ulteriori date del tour italiano, in programma il 14 ottobre al Teatro Municipale Valli / Festival Aperto Reggio Emilia; il 20 e 21 ottobre al Teatro dell’Arte / Triennale Milano e il 23 ottobre al Teatro Grande di Brescia.



Nei prossimi giorni gli spettatori riceveranno le istruzioni per la sostituzione o il rimborso del biglietto. Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare la biglietteria del Teatro Stabile di Torino ai seguenti recapiti:



BIGLIETTERIA del Teatro Stabile di Torino



Tel. 011 5169555 – Numero Verde 800 235 333

email: biglietteria@teatrostabiletorino.it

Biglietteria presso il Teatro Carignano (piazza Carignano, 6 – Torino): da martedì a dalle ore 13 alle ore 19, dalle ore 14 alle ore 19.



www.torinodanzafestival.it | www.teatrostabiletorino.i t