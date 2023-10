Asean design: record di visitatori per la mostra artigiana al Mao e proroga di quattro giorni

Record di visite per la mostra degli artigiani del gioiello di Torino e di Valenza organizzata da CNA Torino e Camera di commercio Italia Myanmar per promuovere l'arte orafa piemontese sui mercati asiatici in corso al MAO di Torino e alla Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria. Verrà così prorogata dal 19 ottobre al 23 ottobre la visita delle due esposizioni dove sono presenti le creazioni di 24 produttori di gioielli, in pietre dure e metalli preziosi ma anche in materiali alternativi come la ceramica e le conchiglie.