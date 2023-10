Calzature Domina abbassa per sempre la saracinesca, addio ad uno dei simboli del commercio in Vanchiglia

Chiude uno dei simboli del commercio di Vanchiglia: Calzature Domina è un'attività di famiglia avviata da tre generazioni ma adesso è maturata la decisione di dire basta. Nessun acquirente per il negozio

La scelta di chiudere, da parte dello storico negozio in via Santa Giulia, è arrivata dopo aver provato senza successo a vendere a terzi l'attività. Troppi i clienti perduti negli ultimi vent'anni per provare ancora ad andare avanti.

Il negozio di calzature era stato aperto da metà degli Anni '50 e fino ad oggi era in mano ad Andrea Camisola, aiutato da una commessa assunta oltre quarant'anni fa. L'obiettivo del proprietario adesso è di riuscire aiutare la dipendente ad arrivare alla pensione (ormai non troppo lontana), tramite le nuove idee lavorative che metterà in campo. "Non si può continuare a perdere soldi"

"Il negozio perde soldi e non li recupera, è impossibile vederci un futuro - ha dichiarato il titolare - Questo risultato è figlio di com'è cambiato il mondo, ma soprattutto di com'è cambiato questo quartiere".

"Mia nonna ha aperto il negozio con mia mamma quindicenne, la loro generazione ha sempre avuto un buon benessere sociale - ha continuato Andrea - Purtroppo andando avanti con l'età la maggior parte delle persone della zona è cambiata, ora sono principalmente universitari e il quartiere prende vita dopo le 18. Questo però porta una vivacità che non ci garantisce una clientela stabile". I problemi legati alla malamovida

Oltre ai cambiamenti dei consumatori sulla piazza, un fattore che ha contribuito ulteriormente alla scelta di chiudere l'esercizio commerciale è stata la malamovida. "Davanti a me c'era una pastaia, poi ha chiuso per dare vita ad un locale - ha continuato il proprietario di Domina Calzature - La movida oggi porta clienti per un determinato settore. Ma il fine settimana ha causato degrado e problematiche legate allo spaccio. Ci sono state giornate in cui abbiamo trovato macchie di sangue sotto al negozio, impossibile proseguire così".

"Adesso farò altre cose, dopo aver fatto volontariato sto pensando al mondo dell'aiuto per i migranti - dice ancora Andrea, provando ad immaginare il suo futuro - ho bisogno di pensare a qualcosa che mi faccia stare bene e mi faccia dormire sereno". Da venerdì 13 cominciano le svendite