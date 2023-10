Collegno: Fratelli Basile diventa museo d'auto d'epoca per un giorno con l'evento "Auto & Cultura”

Il mondo delle auto d'epoca è un affascinante viaggio nel passato dell'automobilismo, un patrimonio che va conservato con cura per le generazioni future. In occasione dell'evento "Auto & Cultura", gli appassionati di auto storiche avranno l'opportunità di immergersi in questo mondo affascinante e di apprendere come preservare al meglio queste meraviglie su quattro ruote.

Preservare il passato automobilistico

Preservare le auto d'epoca richiede impegno e conoscenza. Questi veicoli, testimoni del passato automobilistico, sono autentiche opere d'arte su ruote. Durante l'evento, esperti del settore condivideranno consigli preziosi sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, fornendo agli appassionati le conoscenze necessarie per garantire la longevità delle loro amate auto storiche.

I dettagli che fanno la differenza: tecniche di detailing

Il punto di forza è nei dettagli, e questo è particolarmente vero per le auto d'epoca. Durante "Auto & Cultura", verranno effettuate dimostrazioni pratiche di tecniche di detailing. Imparare a pulire, lucidare e proteggere con cura la carrozzeria e gli interni è fondamentale per mantenere l'aspetto originale delle vetture storiche.

Revisione delle vetture storiche: l'importanza dell'esperto DEKRA

La sicurezza è un aspetto cruciale nella guida di auto d'epoca. Durante l'evento, un esperto DEKRA fornirà informazioni dettagliate sulla revisione delle vetture storiche, garantendo che queste gioie su quattro ruote siano sempre al massimo delle loro prestazioni e sicurezza.

FBasile Academy: Formazione per il Futuro

Durante "Auto & Cultura", verrà presentata la seconda edizione del corso per "Tecnico di Restauro di Veicoli D'epoca". Questa iniziativa formativa è fondamentale per garantire che le competenze nel settore siano trasmesse alle nuove generazioni, preservando così il nostro patrimonio automobilistico.

Un giorno unico per gli appassionati: un incontro tra Passato e Futuro

L'obiettivo principale di "Auto & Cultura" è quello di creare una giornata unica in cui gli appassionati del mondo dell'automobilismo d'epoca possano incontrare coloro che si stanno avvicinando a questa affascinante realtà. Questo evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Torino Heritage, sarà un'opportunità straordinaria per condividere esperienze e conoscenze.

Un'esperienza Indimenticabile

"Auto & Cultura" coinvolgerà le aziende partner più rappresentative del settore Automotive Nazionale e Internazionale. Saranno presenti numerosi ospiti e personalità del settore, pronti a condividere le loro esperienze e visioni per il futuro dell'automobilismo d'epoca. Alla fine degli incontri, ci sarà un momento di confronto con il pubblico, un'occasione unica per approfondire gli argomenti di maggior interesse.

Il programma dell’evento

È prevista una mostra foto e auto d'epoca per tutta la durata dell'evento.

Gli altri appuntamenti sono così organizzati:

- ore 10-11 Apertura evento

- ore 11-11:20 Torino Heritage: prendersi cura di un'auto storica

- ore 11.20-11.30 Dekra: la revisione dei veicoli d'epoca

- ore 11.30-12:30 Detailing: dimostrazione pratica

- ore 12:30-13:15 Mauto: restauro e Academy

- ore 13.15-13:30 Saluti istituzionali

- dalle ore 13.30 Food & Networking

Confermate ora la presenza al seguente link: https://rebrand.ly/hjulca9