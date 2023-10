Domenica 15 ottobre ritorna a Chivasso l’appuntamento con la Fiera d’Autunno

Domenica 15 ottobre si rinnova a Chivasso l’appuntamento con il Mercato domenicale d’Autunno. Alcuni operatori del settore non alimentare dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato, animeranno l’esposizione che si svolgerà dalle ore 9 alle ore 19 in via Torino e in Piazza della Repubblica, tradizionalmente conosciuta come "Fiera d'Autunno", per accompagnare il passaggio dall'estate alla nuova stagione autunnale.

La Commissione dei mercati ha chiesto di anticipare questa manifestazione dall'ultima domenica di ottobre a metà mese e quest'anno, in via sperimentale, ci sarà la compresenza dei banchi del mercato e dei dehors davanti ai bar, per incoraggiare una sinergia tra commercio su aree pubbliche e commercio in sede fissa, soprattutto nel centro storico.

L’assessora al Commercio e Mercati Chiara Casalino ha espresso soddisfazione per questo appuntamento autunnale ed ha ringraziato la Commissione dei mercati per la collaborazione ed il ruolo propositivo nell’organizzazione della fiera.