Il 15 ottobre nuovo appuntamento con “Fattoria in Città” a Carmagnola

Domenica nuovo appuntamento con “Fattoria in Città” a Carmagnola

Domenica 15 ottobre, dalle 8 alle 13 in Piazza Italia, è in programma il sesto appuntamento di “Fattoria in Città”, mostra mercato di piccoli animali di Carmagnola che sta registrando sempre un grande interesse e una grande affluenza di visitatori.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto in occasione della Fiera Primaverile, a maggio l’Amministrazione Comunale aveva deciso di programmare un appuntamento al mese della esposizione di animali di bassa corte e di animali da compagnia ed affezione di piccola taglia.

Sino a fine anno, ogni terza domenica del mese dalle ore 8:00 alle ore 13:00, l'area di Piazza Italia accoglie numerosi esemplari di animali in una mostra mercato intitolata “Fattoria in città”.

Ogni appuntamento vede anche la partecipazione del canile di Carmagnola, l’allestimento di un’esposizione di gatti di razza Scottish e British e di un “Mercato dei produttori agricoli ed artigiani del cibo”, proposto in collaborazione con la SOMS Domenico Ferrero e il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese nell’ambito del progetto OrtoCarmagnola.

Gli espositori interessati alla partecipazione e in regola con le prescrizioni dettate dal Servizio Veterinario dell’ASLTO5, possono iscriversi entro il giorno 7 di ogni mese presso l’Ufficio Agricoltura del Comune di Carmagnola, telefonando ai numeri 011/9724220 – 9724257 oppure mandando una email a agricoltura@comune.carmagnola.to.it