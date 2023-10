Pian Munè di Paesana: bollito misto alla piemontese e Rassegna di Paesana

Nuovo weekend, nuovo tema per le Cene al Rifugio di Pian Munè di Paesana, sabato 14 e domenica 15 ottobre

Sabato 14 e domenica 15 ottobre al Rifugio di Pian Munè di Paesana arriva il bollito misto alla piemontese. Si tratta di ul altro classico della cucina piemontese da gustare nel Rifugio a quota 1535m, comodamente raggiungibile in auto.

Un menù degustazione che prevede il Benvenuto del Rifugio, il bollito misto con le sue salse ed i cappelletti in Brodo. Servito a 28 euro.

Domenica 15, poi, in occasione della Rassegna di Paesana e in collaborazione con la Valle Po ebike, ebike + al rifugio. La proposta propone la salita al Rifugio con partenza dallo stand di Pian Munè alla Fiera con le mountain bike elettriche, il pranzo tipico al Rifugio, la discesa ed il ritorno alla Rasegna per la visita della manifestazione.

Orario di ritrovo: 9.30;

Orario di ritorno a Paesana: 15/15.30;

Noleggio ebike + Guida + Pranzo al rifugio 50 euro

Tutte le info e le prenotazioni al numero 328 6925406 (anche via messaggio whatsapp).