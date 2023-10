Morti sul lavoro, in Piemonte il Consiglio regionale si ferma: “Mai più un’altra Brandizzo”

Un minuto di silenzio assordante, un elenco di 50 persone morte sul lavoro nel 2022 in Piemonte. E’ così che il Consiglio regionale ha celebrato la 73esima Giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro.

Ricordando la tragedia di Brandizzo

Una cerimonia a cui hanno partecipato il Direttore dell’Inail, Antonella Onofri, Roberto Sardo, Presidente regionale Piemonte, oltre a Giulio Garello, Presidente territoriale Torino dell’ANMIL (Associazione nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro).

Se l’elenco dei caduti nel 202 si è fermato a 22, al 31 luglio 2023 l’elenco è già arrivato a 42. La proiezione è quindi ancora più drammatica.

Allasia: "Far crescere la cultura della sicurezza"

“I numeri ci descrivono che tante, troppe persone sono morte a causa di incidenti sul lavoro e che è quindi necessario far crescere la cultura e l’impegno della sicurezza in quei luoghi. Provoca ancora tanta sofferenza il tragico incidente ferroviario di Brandizzo che ha strappato alla vita 5 dipendenti. Un fatto che nella sua drammaticità ha sconvolto le famiglie, i parenti, gli amici ed i colleghi, lasciando nel dolore intere comunità. È inconcepibile morire in questo modo per portare a casa uno stipendio e per mantenere la propria famiglia” sono le parole di Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale.

“Vi è la necessità di rimettere al centro la dignità delle persone e di riflettere su come il lavoro permetta di realizzarla o al contrario come invece possa schiacciarla, senza garantire la doverosa sicurezza alle persone” ha proseguito.

"E' ora di dire basta a queste tragedie"

Allasia ha anche presentato un ordine del giorno per impegnare la III^ Commissione a svolgere una indagine conoscitiva diretta ad acquisire notizie, informazioni e documenti, al fine di elaborare una programmazione delle politiche regionali per migliorare la prevenzione e diffondere la cultura della sicurezza, anche attraverso l'attivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di progetti di sensibilizzazione, per far crescere cittadini consapevoli e preparati, nella convinzione che la conoscenza aiuta a prevenire le morti sul lavoro.

“Non possiamo accettare passivamente queste tragedie” è il monito che si leva dall’aula del Consiglio regionale.